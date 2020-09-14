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14.09.2020 07:06
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Китай отказался продавать TikTok корпорации Microsoft

Китайская компания ByteDance отказалась продать американский сегмент социальной сети TikTok корпорации Microsoft и выбрала для этого компанию Oracle. Об этом 14 сентября сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, китайской компании потребуется одобрение потенциальной сделки со стороны правительств США и КНР.

Президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку о приобретении социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории.

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