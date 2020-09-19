У двоих детей, попавших в реанимацию из бассейна фитнес-центра в Петербурге после выброса хлора, улучшилось состояние

Комитет по здравоохранению утром 19 сентября рассказывает о состоянии пятерых детей, которые накануне вечером попали в больницу из бассейна на улице Ярослава Гашека.



По данным ведомства, все они по-прежнему остаются в больнице. У троих состояние удовлетворительное.



Двое пострадавших, которых врачи ночью поместили в отделении реанимации, постепенно приходят в себя. У них наблюдается улучшение состояния: одного сегодня, скорее всего, переведут в отделение.



Выброс химических реагентов, предположительно хлора, произошёл на третьей дорожке бассейна Fitness House, когда там занималась группа детей. В детскую больницу госпитализировали 15-летнего подростка и четверых детей семи-восьми лет.