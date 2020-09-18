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18.09.2020 19:43
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В фитнес-клубе на Ярослава Гашека произошёл выброс хлора. Пять детей госпитализированы

Сотрудники правоохранительных органов и медики работают в фитнес-клубе во Фрунзенском районе Петербурга вечером 18 сентября. По словам заявителей, там произошёл выброс хлора.

По информации «Фонтанки», в экстренные службы поступило сообщение о выбросе хлора в Fitness House на Ярослава Гашека, 17. Как уточнили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, в бассейне ингаляционное отравление парами хлора получили восемь детей.

Родители троих с лёгкой формой отравления отказались от госпитализации. Ещё пятерых детей увезли в больницу. Состояние троих из них оценивают как средней степени тяжести, у двоих отравление диагностировано в лёгкой форме.

Как сообщил «Фонтанке» источник в экстренных службах, предположительно, выброс произошёл из трубы на третьей дорожке, администрация рассказать о подробностях происшествия пока не готова.

Со случившемся в бассейне будут разбираться сотрудники Роспотребнадзора и следственные органы, проверку начала прокуратура.

© Фонтанка.Ру

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