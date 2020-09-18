В фитнес-клубе на Ярослава Гашека произошёл выброс хлора. Пять детей госпитализированы

Сотрудники правоохранительных органов и медики работают в фитнес-клубе во Фрунзенском районе Петербурга вечером 18 сентября. По словам заявителей, там произошёл выброс хлора.



По информации «Фонтанки», в экстренные службы поступило сообщение о выбросе хлора в Fitness House на Ярослава Гашека, 17. Как уточнили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, в бассейне ингаляционное отравление парами хлора получили восемь детей.

Родители троих с лёгкой формой отравления отказались от госпитализации. Ещё пятерых детей увезли в больницу. Состояние троих из них оценивают как средней степени тяжести, у двоих отравление диагностировано в лёгкой форме.