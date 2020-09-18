Хлором в бассейне на Ярослава Гашека отравились младшеклассники и подросток. СК возбудил уголовное дело
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после того, как дети отравились парами хлора в бассейне на улице Ярослава Гашека. Об этом сообщили в петербургском Следственном комитете.
Как рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга, в детскую больницу госпитализировали 15-летнего подростка и четверых детей семи-восьми лет. Их состояние уточняется.
Ранее в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе рассказали, что трое пациентов с ингаляционным отравлением парами хлора поступили в медучреждение в состоянии средней тяжести, у двоих лёгкие симптомы. Ещё троим детям помощь оказана на месте, от госпитализации их родители отказались.
Предположительно, выброс химических реагентов произошёл на третьей дорожке бассейна Fitness House. Следственный комитет квалифицировал случившееся как оказание услуг, не отвечающих технике безопасности (статья 238 УК). В клубе работают следователи, проверку проводит прокуратура, привлечены сотрудники Роспотребнадзора.