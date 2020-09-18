Хлором в бассейне на Ярослава Гашека отравились младшеклассники и подросток. СК возбудил уголовное дело

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после того, как дети отравились парами хлора в бассейне на улице Ярослава Гашека. Об этом сообщили в петербургском Следственном комитете.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга, в детскую больницу госпитализировали 15-летнего подростка и четверых детей семи-восьми лет. Их состояние уточняется.

Ранее в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе рассказали, что трое пациентов с ингаляционным отравлением парами хлора поступили в медучреждение в состоянии средней тяжести, у двоих лёгкие симптомы. Ещё троим детям помощь оказана на месте, от госпитализации их родители отказались.