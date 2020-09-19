Авиакомпании готовятся к возобновлению прямых перелетов в Италию из Санкт-Петербурга и Москвы

На том же заседании оценят намерения «Аэрофлота» летать из Москвы в Римини, а «Победы» - из столицы в Пизу. «Азимут» и «Роял Флайт» планируют наладить сообщение с итальянскими аэропортами из Краснодара, Ростова-на-Дону и Новосибирска. Частота перелетов - 1-2 раза в неделю.

Летать из Пулково в Пизу два раза в неделю планирует компания «Северный ветер». Ее заявку Росавиация рассмотрит 21 сентября, следует из сообщения на сайте регулятора.

Несколько авиакомпаний подали заявки в Росавиацию на допуск к регулярным перевозкам пассажиров в аэропорты Италии. Среди пунктов отправления присутствует Санкт-Петербург.

Прямого сообщения с Италией у России пока нет. Добраться можно с пересадками через Стамбул, Лондон, Кишинев и другие города.



Министерство здравоохранения Италии 7 сентября продлило на месяц антикоронавирусные меры. Страны мира разбиты на шесть групп в зависимости от ограничений. Россия входит в список E, на который распространяется запрет на путешествия с целью туризма. С 7 сентября гражданам из этого списка разрешили въезжать в Италию при подтвержденных стабильных отношениях - независимо от того, проживают ли они вместе, - с гражданами Италии, ЕС и Шенгенского соглашения. Если таких отношений нет, то причиной поездки могут быть работа, учеба или лечение.



Накануне сообщалось о том, что Россия сворачивает программу вывозных рейсов.