Программу вывозных рейсов для россиян сворачивают с 21 сентября
Россияне, застрявшие за рубежом из-за пандемии коронавируса, со следующей недели будут возвращаться самостоятельно. В оперштабе по борьбе с инфекцией пришли к выводу, что границы для этого достаточно открыты.
«Принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», — 18 сентября приводит сообщение оперштаба РИА Новости.
Вывозные рейсы прекратят с понедельника, 21 сентября. Кроме уже доступных регулярных рейсов, желающим вернуться на родину россиянам предложат самолёты, которые летят в Россию после выполнения транзитных, грузовых и грузопассажирских рейсов. Задействовать такие лайнеры собираются на коммерческой основе.
14 сентября продажу билетов на грузопассажирские рейсы по некоторым направлениям из-за рубежа в Москву запустил «Аэрофлот». В компании уточнили, что это было согласовано с оперштабом, пишет РБК.
По данным оперативного штаба, за весь период пандемии вывозные рейсы летали 580 раз, в Россию вернули п
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию, Молдавию и Черногорию. Со следующей недели будут доступны Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Южная Корея.