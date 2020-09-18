Программу вывозных рейсов для россиян сворачивают с 21 сентября

Россияне, застрявшие за рубежом из-за пандемии коронавируса, со следующей недели будут возвращаться самостоятельно. В оперштабе по борьбе с инфекцией пришли к выводу, что границы для этого достаточно открыты.

«Принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», — 18 сентября приводит сообщение оперштаба РИА Новости.

Вывозные рейсы прекратят с понедельника, 21 сентября. Кроме уже доступных регулярных рейсов, желающим вернуться на родину россиянам предложат самолёты, которые летят в Россию после выполнения транзитных, грузовых и грузопассажирских рейсов. Задействовать такие лайнеры собираются на коммерческой основе.