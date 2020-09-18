Россия возобновляет авиасообщение ещё с четырьмя странами. Раз в неделю и по взаимности
Россия открывает авиасообщение с тремя странами Азии и одной в Европе. Со следующей недели туристам будут доступны Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Южная Корея.
Об этом 18 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, по итогам заседания которого принято соответствующее решение. Самолёты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнут летать с 21 сентября, в Сеул — с 27-го.
«Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю», — говорится в сообщении оперштаба.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию, Молдавию и Черногорию.
С 7 по 21 сентября въезд ограниченному числу российских туристов разрешила Греция, однако туроператоры сообщали, что не имею возможности отправить туда отдыхающих.