Россия возобновляет авиасообщение ещё с четырьмя странами. Раз в неделю и по взаимности

Россия открывает авиасообщение с тремя странами Азии и одной в Европе. Со следующей недели туристам будут доступны Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Южная Корея.

Об этом 18 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, по итогам заседания которого принято соответствующее решение. Самолёты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнут летать с 21 сентября, в Сеул — с 27-го.

«Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю», — говорится в сообщении оперштаба.