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18.09.2020 22:06
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Россия возобновляет авиасообщение ещё с четырьмя странами. Раз в неделю и по взаимности

Россия открывает авиасообщение с тремя странами Азии и одной в Европе. Со следующей недели туристам будут доступны Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Южная Корея.

Об этом 18 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, по итогам заседания которого принято соответствующее решение. Самолёты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнут летать с 21 сентября, в Сеул — с 27-го.

«Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю», — говорится в сообщении оперштаба.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию, Молдавию и Черногорию.

С 7 по 21 сентября въезд ограниченному числу российских туристов разрешила Греция, однако туроператоры сообщали, что не имею возможности отправить туда отдыхающих.

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