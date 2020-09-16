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16.09.2020 14:44
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Разрешить — разрешили, а рейсы не запустили. Туроператор сообщил об отсутствии российских туристов в Греции

Несмотря на то, что Греция разрешила въезд до 500 российских туристов в неделю с 7 по 21 сентября, туроператоры не имеют возможности отправить туда клиентов. По информации крупного туроператора, отдыхающих россиян в Греции сейчас практически нет.

«Никаких рейсов нет. Россия не открыла границу. Мы хотели, например, с 17 сентября возобновить полеты. Договорились уже с Aegean Airlines летать два раза в неделю, пока из Москвы в Ираклион (административный центр острова Крит. — Прим. ТАСС). Но ничего не получилось», — приводит слова директора «Tez Tour Греция» Димитриса Харитидиса ТАСС 16 сентября.

На вопрос агентства о том, воспользовался ли кто-то из россиян предложенной греческими властями квотой, Харитидис ответил отрицательно: «Нет, ничего такого нет».

По его словам, единственные, кто приезжает в Грецию, — российские бизнесмены, которые летают через Швейцарию и Великобританию.

Туроператоры ждут решения России о возобновлении рейсов и сетуют на недальновидность Афин. «Греческая сторона нас всех очень удивила, что приняла решение [о допуске 500 россиян в неделю], не посоветовавшись с российской стороной», — говорит Харитидис.

В посольстве РФ в Афинах подтвердили переговорный процесс, но конкретными датами не обнадёжили.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию, Молдавию и Черногорию.

Между тем, COVID-19 после летнего затишься ломает шансы на дальнейшее открытие границ. Южная Осетия и Абхазия могут стать пределом туристических мечтаний россиян. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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