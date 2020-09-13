Очнувшийся было от пандемии выездной туризм пропустил мощный апперкот. В Европе коронавирус ставит рекорды, Россия по финским меркам оказалась на гигиенических задворках, а США плюнули на тестирование в аэропортах.

Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Сентябрь подтверждает худшие прогнозы. Изголодавшийся COVID-19 после летнего затишься ломает шансы на дальнейшее открытие границ. Южная Осетия и Абхазия могут стать пределом туристических мечтаний россиян. Как альтернатива - сдача трех тестов для отдыха на нормальном пляже или пытка курортной тишиной.

Страны Евросоюза в эти выходные получили красноречивый сигнал от эпидемии. Франция, Испания, Чехия поставили абсолютные рекорды заболеваемости, и это отбросило планы по границ со странами третьего мира на неопределенный срок.



Регистрация более 10 тысяч случаев за сутки вынудила французское санитарное агентство Sante Publique вынудила объявить тревогу и сообщить, что в уязвимом положении находятся 77 департаментов страны из 104, а в некоторых уровень заболеваемости превышает 100 на 100 тысяч населения.

«Если масштабы эпидемии сохранятся, количество еженедельно подтвержденных случаев удвоится через 14 дней», - предупреждает Sante Publique.

COVID-19 заметно молодеет, констатирует ведомство. Если весной во Франции и других странах Евросоюза особое внимание уделяли возрастной группе 65+, то теперь вирус в основном циркулирует среди молодежи, которая пренебрегает профилактикой.

Чехия одной из первых начала снимать ограничения после весенного буйства COVID-19. Для нее в марте-апреле 350 заболевших в сутки были крайней редкостью. За последние сутки в Чехии зарегистрированы более 1400 случаев. Страна вернулась к обязательному ношению масок в общественных местах.

О крупнейших достижениях COVID-19 с начала эпидемии свидетельствует общемировая статистика. 11 сентября был зафиксирован суточный рекорд заболеваемости - почти 320 тысяч человек.



Жесткая внутренняя изоляция помогла Финляндии почти на нет свести коронавирусную статистику (не более 50 случаев в сутки) и с 19 сентября по 18 октября ослабить ограничения на въезд. Финны установили критерий безопасности стран - 25 случаев заражения на 100 тысяч населения за последние две недели. В список попали только 9 стран - Австралия, Канада, Япония, Швеция, Норвегия, Германия, Польша, Исландия, Лихтенштейн. Иностранцы могут приезжать в Финляндию без условий. Остальные туристы обязаны иметь отрицательный тест на коронавирус и отбыть 14-дневный карантин. До уровня безопасности, по меркам Финляндии, России еще далеко. За последние две недели, посчитала «Фонтанка», количество заболевших составляет 49,3 на 100 тысяч населения - почти вдвое выше требуемого финнами. Петербург от остальной России не отличается - 48,3 случаев на 100 тысяч за две недели.

Еще одна страна с ярко выраженным осенним обострением - Грузия. До сентября в сутки в стране регистрировали не более 50 заболевших. Накануне суточный прирост превысил 150 человек. Вспышка вынудила Грузию отложить начало учебного года в восьми крупных городах до 1 октября. В остальных населенных пунктах он стартует с 15 сентября. Власти страны официально объявили вторую волну эпидемии.



В Армении жесткие ограничения продлили до января 2021 года. С весны страна жила в состоянии чрезвычайного положения, с 11 сентября она перешла на карантин. Воздушное сообщение с Арменией пока еще действует (оно открыто месяц назад) с условием 14-дневного карантина или отрицательного теста на COVID-19. Сухопутные границы закрыты.

Абсолютный рекорд заболеваемости на неделе зафиксирован еще в одной стране, которая согласилась на туристические послабления, - Греции. С 7 сентября разрешен въезд 500 гражданам России в неделю. Греки обещали увеличить квоту, но после устойчивого подъема заболеваемости планы могут измениться.

Открывшая одной из первых для российских туристов границы Турция потихоньку закручивает гайки. С 9 сентября во всей стране, в том числе на курортах, введено обязательное ношение масок - даже на пляжах, улицах, парках. Исключение составляют только квартиры и зоны при отелях. Также вводится мягкий вариант комендантского часа для туристов. После полуночи запрещено исполнение музыки - вживую и в записи - в кафе, ресторанах, отелях и других заведениях.



Хорватия, тоже зазвавшая россиян, теперь вынуждена использовать армию для борьбы с распространением инфекции и думать прежде всего не о том, как прокормиться за счет туристов, а сохранить лицо перед другими европейскими странами. Вспышка коронавируса, которую местный минздрав напрямую связывает с открытием границ для туристов, привел к включению Хорватии в список неблагополучных стран Великобританией, Австрией и Словенией.

Открывшиеся для россиян Мальдивы и Эмираты тоже меняют правила, по которым туристу за время путешествия нужно будет три раза сдавать тест на коронавирус. Об этом пишет профессиональный портал «Турдом» .

Самый популярный способ добраться до Эмиратов и Мальдив - самолеты арабских перевозчиков Emirates или Qatar Airways. При посадке на борт они требуют свежие тесты на коронавирус. Это касается и обратного вылета, то есть делать тест нужно будет в стране отдыха. При возвращении в Россию путешественникам нужно будет сдать анализы еще раз, чтобы загрузить результаты свежего - после прибытия - тестирования на портал Госуслуг.

