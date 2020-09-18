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18.09.2020 17:30
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КХЛ попросила власти Финляндии сократить карантин «Йокериту»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) попросила Финский институт здоровья и благополучия сократить пребывание игроков хоккейного клуба «Йокерит» на карантине. Как сообщили в пресс-службе КХЛ 18 сентября, в соответствующем письме лига описала хронологию и обстоятельства тестирования игроков «Нефтехимика», после матча с которыми финской команде и пришлось сесть на карантин.

По версии КХЛ, события развивались следующим образом:

— «Нефтехимик» прошел ПЦР тесты 6 и 8 сентября, перед вылетом в Хельсинки, все результаты были отрицательными;

— после экспресс-тестирования 10 сентября в Риге у нижнекамцев было выявлено семь случаев заболевания, из которых было подтверждено только четыре;

— четыре представителя клуба тогда же в Риге сдали анализы на IgM и IgG. Авиаперевозка осуществлялась с соблюдением всех протоколов, необходимых к соблюдению в таких случаях. Результаты из Риги на IgG показали, что все 4 человека имеют устойчивый иммунитет и не являются больными;

— 11 сентября по прибытии в Нижнекамск эти 4 человека были изолированы, проведено дополнительное тестирование методом ПЦР для всего клуба (лаборатория в Москве и другой реагент). Поступившие результаты ПЦР из Москвы также были отрицательными у всех сотрудников клуба, включая тех 4 лиц.

«Хоккейный клуб «Йокерит» был посажен на двухнедельный карантин из-за матча с «Нефтехимиком», в котором были обнаружены первично положительные результаты. Позже ни один из случаев не был подтвержден. В связи с этим КХЛ просит Финский институт здоровья и благополучия рассмотреть возможность снятия карантина в клубе «Йокерит», — говорится в сообщении лиги.

Отметим, что уже 13 сентября «Нефтехимик» встречался со СКА. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки».

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