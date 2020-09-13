Как в хоккее победили коронавирус за сутки

Матч СКА - «Нефтехимик» еще сутки назад был под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в нижнекамской команде. Однако проведенные буквально в последний момент тесты инфекции не выявили, и встречу все-таки провели. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о настоящем хоккейном чуде.

Ситуация с коронавирусом в КХЛ продолжает оставаться непростой. Постоянно поступают сообщения о заболевших то в одной команде, то в другой. Нижнекамский «Нефтехимик» появился в новостных лентах дважды. Из-за болезни команде пришлось проводить стартовый матч сезона против СКА (1:2) неосновным составом. Спустя две недели ситуация повторилась.

Два дня назад КХЛ объявила о переносе матча регулярного чемпионата между рижским «Динамо» и «Нефтехимиком». Оказалось, что по прилете в Ригу нижнекамцы прошли обязательные экспресс-тесты на коронавирус SARS-CoV-2. В результате у семи игроков были выявлены первично положительные результаты.



Эта новость запустила цепную реакцию. Помимо матча в Риге, была отменена сначала игра между «Йокеритом» и «Ак Барсом»: хоккеисты финской команды были помещены на карантин из-за возможного заражения в предыдущей игре против «Нефтехимика». Из-за этого же лига отменила и четыре следующих матча с участием финнов против «Северстали», «Металлурга», «Витязя» и ЦСКА.

«Нефтехимик» вместо Петербурга, где 13 сентября была запланирована следующая встреча, отправился в Нижнекамск. Дома у игроков взяли новые анализы, которые отправили уже в московскую лабораторию.

Ближе к вечеру пятницы главный тренер Вячеслав Буцаев был настроен оптимистично: «Мы прилетели в Нижнекамск, пройдем в субботу процедуру, согласно требованиям Роспотребнадзора. Потом будем принимать решения согласно регламенту и результатам тестирования, которое должно быть в этот же день. Большая вероятность, что сыграем».

И буквально через несколько часов лига выступила с заявлением: «По итогам тестирования методом ПЦР и по совокупности полученных результатов IgM+lgG - больных в «Нефтехимике» не выявлено. Команды СКА и «Нефтехимик» готовятся к завтрашнему матчу в Санкт-Петербурге, встреча состоится».

Что это было, ни одна из сторон так и не смогла толком объяснить. Другое дело, что армейцы, как и все будущие соперники «Нефтехимика», в этой ситуации шли на определенный риск, соглашаясь на встречу.

В результате нижнекамцы прилетели в Петербург в день игры и оказались совершенно к ней не готовы. СКА опять вышел на матч в новой черно-красной форме со специальной нашивкой со словами благодарности врачам за борьбу с коронавирусом. Трибуны Ледового дворца были заполнены по ощущениям более, чем наполовину, благодаря договоренностям с местным Роспотребнадзором.

В состав СКА вернулся нападающий Владимир Ткачев, пропустивший несколько матчей из-за недомогания. Опять же, были слухи, что форвард заразился коронавирусом, но в самом клубе эту информацию опровергли.

СКА забил уже на 7-й минуте встречи. Отличился Антон Бурдасов, забивший уже пятый гол в сезоне.

https://twitter.com/hcSKA/status/1305161040406216705

Эта шайба немного расслабила хозяев льда. Три подряд удаления у СКА лишь чудом не закончились пропущенной шайбой. Проблемы с дисциплиной продолжились и во втором тайме. Петербуржцы дважды пропустили. Сначала в большинстве мощным щелчком сравнял защитник Александр Осипов, а спустя несколько минут уже вывел вперед гостей форвард Павел Порядин.

Так быстро перевернувшуюся ситуацию главный тренер СКА Валерий Брагин встретил спокойно, хотя было из-за чего занервничать. Нападающий Миро Аалтонен практически единолично помог своей команде вернуть самообладание: финский хоккеист вывел армейцев вперед, забив дважды за две минуты.

Сопротивление «Нефтехимика» было сломлено. Гости пропустили еще дважды в начале третьего периода — хет-трик оформил Аалтонен и первый гол в сезоне забил Владимир Ткачев — и оставшееся время по сути доигрывали матч.

После матча участники не особо хотели вспоминать о ситуации с коронавирусом в «Нефтехимике».

«Не скажу, что это наша лучшая игра, но кое-что получалось. Пять шайб забросили, этого хватило для победы. Пару вещей подкорректируем и будем готовы к следующей игре», - говорил главный герой встречи Аалтонен с журналистами по видеосвязи.

Лишь главный тренер СКА Валерий Брагин посочувствовал нижнекамцам:

«Много эмоций потратили в игре с «Локомотивом», непросто было. Нужно было играть правильно. В большинстве забили два гола, в третьем периоде сыграли правильно и забили еще. Но с реализацией было неважно. Создавали хорошие моменты, но не забивали, поэтому непросто все сложилось. Понимаем, что у «Нефтехимика» сложная ситуация, хочу пожелать сопернику удачи. Когда все поправятся, будет хорошая, боевитая команда».

