СКА получил возможность заполнить более половины трибун Ледового дворца на домашних матчах

Хоккейный клуб СКА определился с правилами посещения домашних матчей регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2020/21. Пресс-служба петербургской команды во вторник, 8 сентября, объявила о начале продаж билетов на игры 11 сентября с «Локомотивом» и 13 сентября с «Нефтехимиком».

Как подчеркнули в клубе, жестких ограничений с максимальным процентом от общей заполняемости (как это было на домашних матчах «Зенита») удалось избежать, и матчи пройдут при максимально допустимой заполняемости. Тем не менее будут действовать строгие меры по соблюдению социальной дистанции.