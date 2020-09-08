СКА получил возможность заполнить более половины трибун Ледового дворца на домашних матчах
Хоккейный клуб СКА определился с правилами посещения домашних матчей регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2020/21. Пресс-служба петербургской команды во вторник, 8 сентября, объявила о начале продаж билетов на игры 11 сентября с «Локомотивом» и 13 сентября с «Нефтехимиком».
Как подчеркнули в клубе, жестких ограничений с максимальным процентом от общей заполняемости (как это было на домашних матчах «Зенита») удалось избежать, и матчи пройдут при максимально допустимой заполняемости. Тем не менее будут действовать строгие меры по соблюдению социальной дистанции.
«В связи с действующими ограничениями количество доступных мест в Ледовом дворце снижено. При этом билеты будут продаваться группами — от 1 до 4 мест в одном заказе. На один аккаунт можно будет приобрести только один блок вне зависимости от количества мест в нем. Обратите особое внимание: докупить билеты или изменить свой выбор после совершения покупки будет невозможно», — заявили на официальном сайте СКА.
Продажа билетов осуществляется в два этапа. Первыми места смогут выкупить владельцы абонементов сезона-2019/20. Новые абонементы пока продаваться не будут. На втором этапе билеты будут продаваться для всех желающих. Подробнее читайте на официальном сайте СКА.