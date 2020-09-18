Обморок Боярского взвинтил темпы вакцинации от гриппа в Петербурге

Резкий рост привитых от гриппа зафиксировали петербургские власти. Темпы вакцинации увеличились вдвое.



«За три недели привились более 640 тысяч петербуржцев, в том числе 146 тысяч детей», — сообщили 18 сентября в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Охват вакцинацией с начала прививочной кампании составил, таким образом, почти 12 % населения.