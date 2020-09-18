Обморок Боярского взвинтил темпы вакцинации от гриппа в Петербурге

Резкий рост привитых от гриппа зафиксировали петербургские власти. Темпы вакцинации увеличились вдвое.
«За три недели привились более 640 тысяч петербуржцев, в том числе 146 тысяч детей», — сообщили 18 сентября в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.
Охват вакцинацией с начала прививочной кампании составил, таким образом, почти
В понедельник, 14 сентября, Роспотребнадзор объявил довольно низкие показатели вакцинации в Петербурге — 314 тысяч привитых, или
В Роспотребнадзоре Петербурга «Фонтанке» уточнили, что распространенные в понедельник цифры о 314 тысячах привитых соответствовали двухнедельному отрезку привовочной кампании. За третью неделю вакцинации охват составил 326 тысяч человек.
По федеральным требованиям Петербург должен выполнить план не менее
Основными поставщиками вакцин против гриппа в Петербурге являются корпорация «Ростех» (на ее долю приходится больше половины рынка) и Петербургский институт вакцин и сывороток, принадлежащий Федеральному медико-биологическому агентству.