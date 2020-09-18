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18.09.2020 13:30
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Обморок Боярского взвинтил темпы вакцинации от гриппа в Петербурге

Резкий рост привитых от гриппа зафиксировали петербургские власти. Темпы вакцинации увеличились вдвое.

«За три недели привились более 640 тысяч петербуржцев, в том числе 146 тысяч детей», — сообщили 18 сентября в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Охват вакцинацией с начала прививочной кампании составил, таким образом, почти 12 % населения.

В понедельник, 14 сентября, Роспотребнадзор объявил довольно низкие показатели вакцинации в Петербурге — 314 тысяч привитых, или 5,8 % населения. На следующий день прививаться от гриппа в сопровождении телекамер пошли деятели культуры. Совместный поход в поликлинику запомнился падением 70-летнего актера Михаила Боярского в обморок.

В Роспотребнадзоре Петербурга «Фонтанке» уточнили, что распространенные в понедельник цифры о 314 тысячах привитых соответствовали двухнедельному отрезку привовочной кампании. За третью неделю вакцинации охват составил 326 тысяч человек.

По федеральным требованиям Петербург должен выполнить план не менее 60 %. На это у властей есть время до 1 ноября.

Основными поставщиками вакцин против гриппа в Петербурге являются корпорация «Ростех» (на ее долю приходится больше половины рынка) и Петербургский институт вакцин и сывороток, принадлежащий Федеральному медико-биологическому агентству.

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Комментарии (3)

yiorgos
Уважаемая Ф., "тема сисек не раскрыта", какая взаимосвязь между обмороком глубокоуважаемого актера и темпом вакцинации.?
kuk-vasyusha
Боярский готов на все ради денег
Karl_Ivanovich
Боярский - большой актёр: "ничего не сделал, просто" упал, и такой эффект!
"Д-Артаньяну" - здоровья!
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