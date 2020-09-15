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15.09.2020 19:01
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Михаилу Боярскому стало плохо во время плановой вакцинации в Петербурге

Участие в вакцинации от гриппа деятелей культуры не обошлось без эксцессов в поликлинике в центре Петербурга. Перед уколом стало плохо артисту Михаилу Боярскому.

Видеозапись из городской поликлиники №39 на Малой Конюшенной 15 сентября публикует «Комсомольская правда». На ней 70-летний Боярский теряет сознание и заваливается на врача, который пальпировал пациенту шею под прицелами камер.

Как уточнили «Фонтанке» в комитете по культуре, Михаила Боярского быстро привели в чувство. «Чувствует себя хорошо, шутил с медиками и журналистами», — говорят в комитете.

От укола актёр отказываться не стал. Вместе с ним вакцинацию на Большой Конюшенной прошли народный артист Борис Эйфман, актер театра и кино Андрей Носков и заслуженный артист России Юрий Гальцев.

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Комментарии (3)

coronel
Д'Артаньян, Д'Артаньян, где ж ты бросил коня.?..
hal9000
А нечего было парковаться где попало...
Pilat
Блин, ну вот вам результат травли в СМИ.
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