Михаилу Боярскому стало плохо во время плановой вакцинации в Петербурге
Участие в вакцинации от гриппа деятелей культуры не обошлось без эксцессов в поликлинике в центре Петербурга. Перед уколом стало плохо артисту Михаилу Боярскому.
Видеозапись из городской поликлиники №39 на Малой Конюшенной 15 сентября публикует «Комсомольская правда». На ней 70-летний Боярский теряет сознание и заваливается на врача, который пальпировал пациенту шею под прицелами камер.
Михаил Боярский упал в обморок во время осмотра перед прививкой от гриппа.👀 pic.twitter.com/QApGvYShGD— Alexander (@avaza1972) September 15, 2020
Как уточнили «Фонтанке» в комитете по культуре, Михаила Боярского быстро привели в чувство. «Чувствует себя хорошо, шутил с медиками и журналистами», — говорят в комитете.
От укола актёр отказываться не стал. Вместе с ним вакцинацию на Большой Конюшенной прошли народный артист Борис Эйфман, актер театра и кино Андрей Носков и заслуженный артист России Юрий Гальцев.