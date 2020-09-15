Участие в вакцинации от гриппа деятелей культуры не обошлось без эксцессов в поликлинике в центре Петербурга. Перед уколом стало плохо артисту Михаилу Боярскому.



Видеозапись из городской поликлиники №39 на Малой Конюшенной 15 сентября публикует «Комсомольская правда». На ней 70-летний Боярский теряет сознание и заваливается на врача, который пальпировал пациенту шею под прицелами камер.