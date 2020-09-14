Роспотребнадзор: в Петербурге от гриппа привиты менее 6% населения. Нужно в десять раз больше

По федеральным требованиям , администрация Петербурга должна обеспечить вакцинацию от гриппа не менее 60% населения. Это 3,2 миллиона человек, в том числе 488 тысяч детей. Сейчас привиты только 87 тысяч.

«На 14 сентября в городе привиты против гриппа 314 тысяч 633 человека. Охват составляет 5,8% населения города», - сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор отчитался о завершении первой четверти прививочной кампании в Петербурге. Ее темпы отстают от федеральной планки.

Вакцинация взрослого населения в Петербурге началась в конце августа. Она продлится до 1 ноября 2020 года. За оставшееся время чиновникам необходимо охватить почти 2 миллиона человек.



Прививочные кабинеты работают во всех поликлиниках с раннего утра до вечера. Во всех районах открыты передвижные прививочные пункты, в которых достаточно показать паспорт.



Отставание темпов вакцинации может быть связано с запоздалыми поставками препаратов «Совигрипп» от Ростеха и «Флю-М» от Петербургского института вакцин и сывороток, закупаемых на федеральные деньги. К началу сентября наблюдался довольно острый дефицит в районных поликлиниках. За городской счет закупается только одна вакцина.



На прививочную кампанию правительство России выделило почти 27 миллиардов рублей.

