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13.09.2020 11:25
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Правительство выделило 4,1 млрд рублей ещё на 15,5 млн вакцин от гриппа

Правительство дополнительно выделило 4,1 млрд рублей на закупку вакцины для профилактики гриппа в предстоящем осенне-зимнем сезоне. Распоряжение 13 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вакцинация от гриппа началась с начала месяца.

«В федеральном бюджете на закупку вакцины уже предусмотрено 22,5 млрд руб. Дополнительное финансирование позволит приобрести еще более 15,5 млн доз препарата. Средства будут выделены из резервного фонда правительства»,— сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил властям регионов организовать вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей. «Фонтанка» выясняла, чем можно привиться, ведь надежды на импортные или четырёхвалентные вакцины призрачны.

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