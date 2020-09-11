Ни импортных, ни четырехвалентных. Чем привиться хотя бы от гриппа в Петербурге

Несмотря на то что власти заявили: первые поставки отечественной коронавирусной вакцины будут налажены в сентябре, в Петербурге ее еще нет. Нам настоятельно советуют пока беречься хотя бы от гриппа, чтобы не осложнять нагрузку на больницы. Но и с этой вакцинацией все непросто. Из трех зарегистрированных в стране импортных вакцин в этом году в РФ поступит только одна (сколько и когда попадет в Петербург — вообще неясно), а судьба появления в городе квадривакцин (могут защитить от 4 актуальных штаммов вируса гриппа вместо трех) чиновников не сильно волнует.

Прививочная кампания стартовала 1 сентября, и пока петербуржцы могут воспользоваться только отечественными вакцинами. Причем выбор вакцин для бесплатных прививок даже больше, чем для платных. Так, в поликлиниках и мобильных пунктах у метро горожан прививают тремя российскими вакцинами — первые партии «Совигрипп» и «Флю-М» пришли по федеральным поставкам, «Гриппол плюс» был закуплен за счет средств районных администраций. В нескольких коммерческих центрах вакцинации, с которыми связался «Доктор Питер», сейчас есть только «Гриппол плюс». Даже в петербургском НИИ гриппа, где тоже можно сделать прививку за свой счет.

Как писал «Доктор Питер», например, в Европейском центре вакцинации прививка обойдется в 1500 рублей с осмотром врача. А в НИИ гриппа это будет стоить около 800 рублей.

Из трех вакцин надежда только на одну

Всего в Государственном реестре лекарственных средств на сегодня зарегистрировано около двух десятков противогриппозных вакцин, из них только две импортные. Это французская «Ваксигрип» от Sanofi Pasteur и голландская «Инфлювак» от Abbott. Есть еще китайская «Флюваксин» производства Changchun Changsheng Life Science — регистрационным удостоверением на нее владеет российское ЗАО «Мединторг».



Сейчас ни одной из этих вакцин на российском рынке нет. Как объяснял эксперт «Ъ», это связано с введением в России с 1 июля обязательной маркировки лекарств, к которой успели подготовиться не все зарубежные фармпроизводители. А может быть, не захотели это делать.

Как выяснил «Доктор Питер», из трех импортных вакцин от гриппа россияне в этом сезоне смогут привиться только одной — французской «Ваксигрип». Как сообщили в Sanofi, ее поставки в Россию ожидаются в середине октября. С учетом транспортировки доехать до Петербурга она может в лучшем случае в конце месяца. Напомним, прививки импортными вакцинами не входят в Нацкалендарь и выполняются платно.

Привиться голландской «Инфлювак» у россиян не получится — поставок в этом году не будет.

«В соответствии с законодательством РФ граждане бесплатно обеспечиваются вакцинацией от гриппа исключительно отечественными вакцинами. Компания Abbott вносит вклад в защиту населения от гриппа и продолжает поставлять антигены для производства вакцины российскому производителю», — говорится в официальном ответе производителя редакции «Доктора Питера».



в ЗАО «Мединторг» сообщили «Доктору Питеру», что поставок вакцины «Флюваксин» вообще «более не ожидается».

Недавно Дмитрий Лиознов, и.о. директора петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева, сравнивая качество отечественных и импортных вакцин от гриппа, говорил, что не видит большой разницы. По его словам, система наработки вакцин везде одинаковая, антигены (модифицированная часть вируса или бактерии, которые вызывают само заболевание и при введении вакцины запускают иммунный ответ) — тоже общие для всего мира. Кроме того, Россия также получает антигены из-за рубежа и потом их масштабирует. Различия могут быть во вспомогательных веществах — так называемых адъювантах, которые помогают повысить иммунную реакцию. Но «наши» адъюванты, по мнению главы НИИ гриппа, уже прошли проверку временем и показали, что работают.

— Взвешивая, какие вакцины лучше, я не могу сказать, что зарубежные лучше. Практически они одинаковые. Я и мои коллеги традиционно прививаемся отечественными вакцинами, — заверил журналистов Дмитрий Лиознов.



Ждать или не ждать защиты от четырех вирусов гриппа?



Интрига с новой четырехвалентной вакциной от гриппа продолжается. В России зарегистрированы две — «Гриппол Квадривалент» от московского «НПО Петровакс Фарм» и «Ультрикс квадри», которую производит ООО «ФОРТ» (совместное предприятие ГК «Ростех» и Marathon Group).

Первая была зарегистрирована еще летом 2018 года. И как выяснилось, в этом эпидсезоне её не будет.

«Для текущего эпидсезона 2020/21 года компания «Петровакс» производит и поставляет трехвалентную вакцину для профилактики гриппа «Гриппол плюс». Четырехвалентная вакцина «Гриппол Квадривалент» в этом эпидсезоне производиться не будет в связи с отсутствием поставки антигенов от СПбНИИВС ФМБА России», — сообщили «Доктору Питеру» в фармкомпании.

Редакция направила запрос в петербургский НИИ вакцин и сывороток с просьбой пояснить, что случилось с поставками. Но ответа пока нет.

Перспективы привиться второй четырехвалентной вакциной — «Ультрикс Квадри» (она была зарегистрирована прошлым летом) по-прежнему туманны. Причем как бесплатно в рамках Нацкалендаря, так и за деньги. В коммерческих медцентрах Петербурга не знают, когда она появится и появится ли вообще.

