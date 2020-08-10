В ожидании второй волны. Путин сделал бесплатными прививки от гриппа и ОРВИ для 60 % населения и наказал беречь резерв коек для коронавирусных

Правительство РФ, по распоряжению президента, должно выделить из бюджета средства для вакцинирование от гриппа в осенне-зимний сезон до 60 % населения страны. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Кремля 10 августа.



«Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60 % населения Российской Федерации, до 75 % лиц из групп риска, а также вакцинацию от новой коронавирусной инфекции после государственной регистрации соответствующих вакцин», — указывается в поручении.

