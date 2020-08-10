В ожидании второй волны. Путин сделал бесплатными прививки от гриппа и ОРВИ для 60 % населения и наказал беречь резерв коек для коронавирусных
Правительство РФ, по распоряжению президента, должно выделить из бюджета средства для вакцинирование от гриппа в осенне-зимний сезон до
«Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до
Вакцинация в регионах для указанных групп должна пройти бесплатно и без очередей.
В том же документе говорится о необходимости сохранения на осень и зиму 2020 и 2021 годов резерва коек для лечения больных с коронавирусом:
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить: с учётом мероприятий, осуществляемых в рамках исполнения ранее данных поручений, сохранение резерва специализированных коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотрев возможность дополнительного развёртывания коек, в том числе для лечения больных с осложнёнными случаями гриппа и других острых респираторных инфекций, а также изолирование потоков больных с различными инфекциями».
Поручение глава государства сделал по итогам состоявшегося 29 июля совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020–2021 годов.