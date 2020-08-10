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10.08.2020 12:13
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В ожидании второй волны. Путин сделал бесплатными прививки от гриппа и ОРВИ для 60 % населения и наказал беречь резерв коек для коронавирусных

Правительство РФ, по распоряжению президента, должно выделить из бюджета средства для вакцинирование от гриппа в осенне-зимний сезон до 60 % населения страны. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Кремля 10 августа.

«Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60 % населения Российской Федерации, до 75 % лиц из групп риска, а также вакцинацию от новой коронавирусной инфекции после государственной регистрации соответствующих вакцин», — указывается в поручении.

Вакцинация в регионах для указанных групп должна пройти бесплатно и без очередей.

В том же документе говорится о необходимости сохранения на осень и зиму 2020 и 2021 годов резерва коек для лечения больных с коронавирусом:

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить: с учётом мероприятий, осуществляемых в рамках исполнения ранее данных поручений, сохранение резерва специализированных коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотрев возможность дополнительного развёртывания коек, в том числе для лечения больных с осложнёнными случаями гриппа и других острых респираторных инфекций, а также изолирование потоков больных с различными инфекциями».

Поручение глава государства сделал по итогам состоявшегося 29 июля совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020–2021 годов.

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Комментарии (7)

Капитан Очевидность2
Зачем прививаться от гриппа, если ждём ковид?
Того и гляди, действительно, вместе с вакциной чипы вколят.
kuk-vasyusha
Вторая волна должна быть априори, без нее стадо не загнать)))
Brit
Они и были бесплатными для пензионеров. Мать с отцом после этой добровольно-принудительной прививки сутки лежали при смерти, а по здоровью не отошли до сих пор и сильно сдали. Врачи, достойные лавр доктора Менгеле.
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