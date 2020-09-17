МИД Польши: граница с Белоруссией работает в штатном режиме

Польско-белорусская граница работает в штатном режиме, сообщает вечером 17 сентября РИА Новости со ссылкой на представителя Надбужаньского отдела Пограничной стражи Польши.



"С нашей стороны в данный момент пропуск граждан и транспорта осуществляется в штатном режиме. Что там с белорусской стороны - мы не знаем", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил о том, что с 17 сентября Белоруссия закрывает границы с Польшей, Литвой и Украиной.

Европарламент ранее заявил, что не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и призвал ввести санкции

