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17.09.2020 20:36
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Лукашенко объявил, что закрывает границу с Польшей и Литвой

Белоруссия закрывает границы с Польшей, Литвой и Украиной, объявил президент республики Александр Лукашенко 17 сентября.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, половину армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада», - цитирует Лукашенко РИА Новости. Как будет действовать закрытие на практике, пока неясно. Также президент добавил, что граница с Украиной будет усилена.

Европарламент ранее заявил, что не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и призвал ввести санкции. От Евросоюза требуют заморозить любые переводы Минску и прекратить выдачу кредитов.

санкции против белорусских властей призвала ввести одна из лидеров оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. ЕС, а также прибалтийские республики, уже объявили об ограничениях в отношении белорусского руководства.

Александр Лукашенко попросил у Путина новые вооружения для укрепления Союзного государства. Также 12–16 октября в Белоруссии на полигоне «Лосвидово» пройдут военные учения «Нерушимое братство» в рамках договора ОДКБ. В них примут участие шесть стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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Комментарии (10)

sektor7
кто-то треплется, кто-то действует.
kоt-obormot
Кукуха там походу трещит уже не по деццки. Сам то слышит себя? "войска отвести с улиц" - он там полномасштабно воюет с собственным народом?
Abu-Denis
Ага прям порты закроются из-за Таракана Грозного. Кормилец прибалтов нашелся. Если по кому и бьет закрытие границ, то по простым белорусам, с которыми и воюет ополоумевший правитель. Правильно, зачем ему теперь граница, раз в ту сторону его не впускают и денег больше не дают.
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