Лукашенко объявил, что закрывает границу с Польшей и Литвой

Белоруссия закрывает границы с Польшей, Литвой и Украиной, объявил президент республики Александр Лукашенко 17 сентября.
«Мы вынуждены отвести войска с улиц, половину армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада», - цитирует Лукашенко РИА Новости. Как будет действовать закрытие на практике, пока неясно. Также президент добавил, что граница с Украиной будет усилена.
Европарламент ранее заявил, что не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и призвал ввести санкции. От Евросоюза требуют заморозить любые переводы Минску и прекратить выдачу кредитов.
санкции против белорусских властей призвала ввести одна из лидеров оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. ЕС, а также прибалтийские республики, уже объявили об ограничениях в отношении белорусского руководства.
Александр Лукашенко попросил у Путина новые вооружения для укрепления Союзного государства. Также 12–16 октября в Белоруссии на полигоне «Лосвидово» пройдут военные учения «Нерушимое братство» в рамках договора ОДКБ. В них примут участие шесть стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.