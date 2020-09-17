Лукашенко объявил, что закрывает границу с Польшей и Литвой

Белоруссия закрывает границы с Польшей, Литвой и Украиной, объявил президент республики Александр Лукашенко 17 сентября.



«Мы вынуждены отвести войска с улиц, половину армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада», - цитирует Лукашенко РИА Новости. Как будет действовать закрытие на практике, пока неясно. Также президент добавил, что граница с Украиной будет усилена.



Европарламент ранее заявил, что не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и призвал ввести санкции. От Евросоюза требуют заморозить любые переводы Минску и прекратить выдачу кредитов.