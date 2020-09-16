FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +11
75.19р89.36р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
16.09.2020 16:32
4
Печать

Лукашенко попросил у Путина новые вооружения для укрепления Союзного государства

Президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с запросом о получении нового вооружения.

«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти», — цитирует 16 сентября заявление Александра Лукашенко ТАСС.

Президент Белоруссии не уточнил, о каких именно типах вооружений идет речь. Белорусский лидер на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу также призвал подумать над организацией большего числа военных учений.

Лукашенко накануне провел переговоры с Владимиром Путиным в Сочи, на которых российская сторона согласовала кредит Белоруссии в 1,5 миллиарда долларов.

Белорусский лидер неоднократно подчеркивал, что стоящие за протестами люди хотят «разорвать все связи с братской Россией».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Piter Russo
Признавай Крым Российским, за одно независимость Абхазии и Южной Осетии.
И категорически не признаапц
kоt-obormot
пару "шмелей" у золотова попросил?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний