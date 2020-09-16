Лукашенко попросил у Путина новые вооружения для укрепления Союзного государства

Президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с запросом о получении нового вооружения.



«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти», — цитирует 16 сентября заявление Александра Лукашенко ТАСС.

Президент Белоруссии не уточнил, о каких именно типах вооружений идет речь. Белорусский лидер на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу также призвал подумать над организацией большего числа военных учений.