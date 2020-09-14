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14.09.2020 20:12
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Песков: Кредит Белоруссии в 1,5 млрд нельзя расценивать как вмешательство во внутренние дела, это помощь братской стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об итогах четырёхчасовой встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко 14 сентября в Сочи.

По его словам, президенты условились о предоставлении Россией Белоруссии нового кредита в размере 1,5 млрд рублей. Часть его пойдёт на рефинансирование прежних долгов, другая часть — это новые средства, передаёт «РИА Новости». При этом, подчеркнул Песков, нельзя расценивать этот кредит как вмешательство во внутренние дела. Также, заверил он, нельзя говорить и о том, что ситуация пойдёт по тому же сценарию, как кредит Украине. Он предоставляется не Лукашенко, а «братской стране, которой Россия оказывала и будет оказывать поддержку».

Лукашенко подтвердил, что намерен запустить полноформатный процесс конституционных изменений. В его ближайших планах — организация соответствующей рабочей структуры. На вопрос журналистов о сроках конституционной реформы и новых выборов Песков ответил уклончиво.

«Не нам об этом говорить, все-таки это внутрибелорусский процесс. Да, Путин заявил о своей поддержке этого процесса, но в него никоим образом никто не должен вмешиваться — ни Москва, ни другие европейские столицы», — заявил пресс-секретарь президента.

Одна из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская уже прокомментировала кредитование республики. Она выразила надежду, что российский лидер понимает, что возврата денег стоит ждать от Лукашенко, который, как полагает Тихановская, не задержится у власти.

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Комментарии (19)

Жора  
А своему народу слабо помочь? По братски?
BSB888
« по брацки даи много там денег ээээ миллиарда руплей ээээ по брацки даи...ээээ»
Mikle776
своему народу - "Денег нет, но вы держитесь" (с), а для братских и далеко не братских (ну вот какие мне братья сирийцы?), деньги откуда то появляются... Наверно сэкономили на своем народе?
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