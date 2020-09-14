Песков: Кредит Белоруссии в 1,5 млрд нельзя расценивать как вмешательство во внутренние дела, это помощь братской стране

По его словам, президенты условились о предоставлении Россией Белоруссии нового кредита в размере 1,5 млрд рублей. Часть его пойдёт на рефинансирование прежних долгов, другая часть — это новые средства, передаёт «РИА Новости». При этом, подчеркнул Песков, нельзя расценивать этот кредит как вмешательство во внутренние дела. Также, заверил он, нельзя говорить и о том, что ситуация пойдёт по тому же сценарию, как кредит Украине. Он предоставляется не Лукашенко, а «братской стране, которой Россия оказывала и будет оказывать поддержку».

Лукашенко подтвердил, что намерен запустить полноформатный процесс конституционных изменений. В его ближайших планах — организация соответствующей рабочей структуры. На вопрос журналистов о сроках конституционной реформы и новых выборов Песков ответил уклончиво.

«Не нам об этом говорить, все-таки это внутрибелорусский процесс. Да, Путин заявил о своей поддержке этого процесса, но в него никоим образом никто не должен вмешиваться — ни Москва, ни другие европейские столицы», — заявил пресс-секретарь президента.

Одна из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская уже прокомментировала кредитование республики. Она выразила надежду, что российский лидер понимает, что возврата денег стоит ждать от Лукашенко, который, как полагает Тихановская, не задержится у власти.