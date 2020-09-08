«Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией». Лукашенко назвал РФ основной целью стоящих за протестами людей

Президент Белоруссии во время интервью российским СМИ объяснил, какая главная цель организаторов протестов в республике.



«Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией», — цитирует 8 сентября заявление Александра Лукашенко журналист Роман Бабаян в своем Telegram-канале.

Президент Белоруссии считает, что тем, кто стоит за массовыми акциями протеста, нужна не Белоруссия, а Россия. Лукашенко заверил, что не собирается разговаривать с Координационным советом оппозиции. «Не знаю, что это за люди», — отметил белорусский лидер.