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08.09.2020 15:02
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«Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией». Лукашенко назвал РФ основной целью стоящих за протестами людей

Президент Белоруссии во время интервью российским СМИ объяснил, какая главная цель организаторов протестов в республике.

«Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией», — цитирует 8 сентября заявление Александра Лукашенко журналист Роман Бабаян в своем Telegram-канале.

Президент Белоруссии считает, что тем, кто стоит за массовыми акциями протеста, нужна не Белоруссия, а Россия. Лукашенко заверил, что не собирается разговаривать с Координационным советом оппозиции. «Не знаю, что это за люди», — отметил белорусский лидер.

Победитель президентских выборов также заверил, что его страна готова продолжать интеграцию с Россией. Лукашенко отметил, что для этого должны заработать институты и проекты Союзного государства.

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Комментарии (8)

261998651
И еще он назвал тебя земляным червяком! Земляным червяком!
Winston Smith
У пересидельца Лукашеску мозаичная психопатия?
***_555
Бацька, почём братство?
Достаточно 1.6 миллиарда презираемых долларей? Или ещё потребует?
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