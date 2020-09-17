Из горевшей квартиры на Композиторов спасатели вынесли женщину без сознания
Ещё одна двухкомнатная квартира загорелась в Петербурге 17 сентября, на этот раз помощь пожарных потребовалась в Выборгском районе города. Без погибших не обошлось.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до половины четвёртого вечера поступил сигнал о пожаре в девятиэтажке на улице Композиторов, 33/5. Горела двушка на шестом этаже. Огонь распространился на семь квадратных метров кухни и три квадратных метра коридора.
В 15:48 открытое горение ликвидировали. В не пострадавшей от огня комнате спасатели обнаружили женщину без сознания. Её эвакуировали и передали медикам. В МЧС уточнили, что признаков жизни женщина не подавала, в карете скорой констатировали смерть.
Данные погибшей устанавливаются. Предположительно, это 80-летняя хозяйка квартиры.
Немногим позже полудня пожарные тушили двухкомнатную квартиру в посёлке Песочный. Там кроме кухни и коридора обгорела комната. Госпитализирована семейная пара с верхнего этажа, супруги отравились дымом.