Из горевшей квартиры на Композиторов спасатели вынесли женщину без сознания

Ещё одна двухкомнатная квартира загорелась в Петербурге 17 сентября, на этот раз помощь пожарных потребовалась в Выборгском районе города. Без погибших не обошлось.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до половины четвёртого вечера поступил сигнал о пожаре в девятиэтажке на улице Композиторов, 33/5. Горела двушка на шестом этаже. Огонь распространился на семь квадратных метров кухни и три квадратных метра коридора.



В 15:48 открытое горение ликвидировали. В не пострадавшей от огня комнате спасатели обнаружили женщину без сознания. Её эвакуировали и передали медикам. В МЧС уточнили, что признаков жизни женщина не подавала, в карете скорой констатировали смерть.

