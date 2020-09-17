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17.09.2020 15:23
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Число пострадавших при пожаре в Песочном выросло до двух. Вместе с женщиной в больницу увезли её супруга

Два человека надышались угарным газом при пожаре в соседней квартире в Курортном районе Петербурга днём 17 сентября. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском МЧС.

Как уточнили в ведомстве, после пожара на Ленинградской улице, 70, в поселке Песочный в медики скорой осмотрели 78-летнюю жительницу дома и приняли решение о её госпитализации.

Женщину увезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Вместе с ней забрали её 80-летнего супруга, которому также понадобилась помощь врачей. У обоих обожжены верхние дыхательные пути. Пара живёт над горевшей квартирой.

Пожар произошёл на втором этаже пятиэтажки на Ленинградской улице. В двухкомнатной квартире выгорела комната, обгорели кухня и коридор. В 13:25 пожарные ликвидировали открытое горение.

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