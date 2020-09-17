В Песочном тушили квартирный пожар. Помощь медиков потребовалась пожилой соседке сверху

Квартира в пятиэтажном доме загорелась в Курортном районе Петербурга днём 17 сентября. Дымом надышалась жительница верхнего этажа.



Как сообщили в МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре с Ленинградской улицы, 70, в посёлке Песочный поступил на пульт дежурного в 12:41. Прибывшие на место пожарные нашли очаг возгорания на втором этаже.



В двухкомнатной квартире горела одна из комнат, огонь распространился также на шесть квадратных метров кухни и коридор. В 13:25 открытое горение ликвидировали. Из квартиры сверху вывели 78-летнюю женщину, которая отравилась угарным газом. Её осматривают медики.

