Суд отменил заочный арест россиянки, трижды проголосовавшей по Конституции
Московский городской суд отменил решение о заочном аресте проживающей в Израиле россиянки Юлии Ильинской, которая обвиняется в тройном голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом 17 сентября сообщил адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, пишет правозащитная организация в своем телеграм-канале.
«Постановление отменили, поскольку, как мы указывали, было нарушено ее право на защиту, участвовал адвокат по назначению, который не обжаловал заочный арест. Кроме того, решение об аресте приняли без учета того, что она не скрывалась, поскольку постоянно живет за границей», — рассказал Соловьев.
Напомним, Ильинская во время плебисцита по поправкам в Конституцию смогла проголосовать трижды: через сервис электронного голосования, в российском посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Также бюллетень получила и ее несовершеннолетняя дочь, которая не могла принимать участие в голосовании из-за возраста. Об этом женщина сама рассказала СМИ.
В конце июля Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело по ч. 2 ст. 142.2 УК РФ (незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования). Наиболее строгое наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 3 лет.