Суд отменил заочный арест россиянки, трижды проголосовавшей по Конституции

Московский городской суд отменил решение о заочном аресте проживающей в Израиле россиянки Юлии Ильинской, которая обвиняется в тройном голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом 17 сентября сообщил адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, пишет правозащитная организация в своем телеграм-канале.



«Постановление отменили, поскольку, как мы указывали, было нарушено ее право на защиту, участвовал адвокат по назначению, который не обжаловал заочный арест. Кроме того, решение об аресте приняли без учета того, что она не скрывалась, поскольку постоянно живет за границей», — рассказал Соловьев.

