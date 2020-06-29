FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +18
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.06.2020 13:35
7
Печать

Россиянке, которая рассказала, как несколько раз проголосовала по Конституции в Израиле, может грозить уголовное наказание

Если факты многократного голосования по поправкам в Конституции, о котором рассказала проживающая в Израиле россиянка, подтвердятся, ей может грозить уголовное наказание. Об этом со ссылкой на замглавы Центризбиркома Николая Булаева сообщается в информационном канале ЦИК России в Telegram.

Замглавы комиссии усмотрел в действиях гражданки, которая несколько раз проголосовала по поправкам в Конституции в Израиле, голосование группой лиц по предварительному сговору.

Согласно статье 142.2 УК РФ, получение в избирательной комиссии бюллетеней для участия в голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Булаев отметил, что государство не создает систему, которая могла бы быть использована самим государством для искажения результатов голосования.

Ранее «МБХ медиа» рассказали о россиянке — жительнице Израиля, которая, по ее словам, смогла проголосовать трижды: через электронное голосование, в посольстве России в Тель-Авиве, а затем в консульстве в Хайфе. Кроме того, принять участие в плебисците смогла также ее дочь, которая в силу возраста (младше 18 лет) пока не имеет права голосовать.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

MI-67
Пусть подотрутся своим уголовным делом, Израиль своих граждан не выдаёт никому и никогда.
Чтобвыбылиздоровы
Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа. (c) Вторая поправка к Конституции Штатов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний