Россиянке, которая рассказала, как несколько раз проголосовала по Конституции в Израиле, может грозить уголовное наказание
Если факты многократного голосования по поправкам в Конституции, о котором рассказала проживающая в Израиле россиянка, подтвердятся, ей может грозить уголовное наказание. Об этом со ссылкой на замглавы Центризбиркома Николая Булаева сообщается в информационном канале ЦИК России в Telegram.
Замглавы комиссии усмотрел в действиях гражданки, которая несколько раз проголосовала по поправкам в Конституции в Израиле, голосование группой лиц по предварительному сговору.
Согласно статье 142.2 УК РФ, получение в избирательной комиссии бюллетеней для участия в голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Булаев отметил, что государство не создает систему, которая могла бы быть использована самим государством для искажения результатов голосования.
Ранее «МБХ медиа» рассказали о россиянке — жительнице Израиля, которая, по ее словам, смогла проголосовать трижды: через электронное голосование, в посольстве России в Тель-Авиве, а затем в консульстве в Хайфе. Кроме того, принять участие в плебисците смогла также ее дочь, которая в силу возраста (младше 18 лет) пока не имеет права голосовать.