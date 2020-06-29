Россиянке, которая рассказала, как несколько раз проголосовала по Конституции в Израиле, может грозить уголовное наказание

Если факты многократного голосования по поправкам в Конституции, о котором рассказала проживающая в Израиле россиянка, подтвердятся, ей может грозить уголовное наказание. Об этом со ссылкой на замглавы Центризбиркома Николая Булаева сообщается в информационном канале ЦИК России в Telegram.

Замглавы комиссии усмотрел в действиях гражданки, которая несколько раз проголосовала по поправкам в Конституции в Израиле, голосование группой лиц по предварительному сговору.

Согласно статье 142.2 УК РФ, получение в избирательной комиссии бюллетеней для участия в голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.