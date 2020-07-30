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30.07.2020 16:17
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СК возбудил уголовное дело в отношении россиянки в Израиле, проголосовавшей трижды

В Москве управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по признакам незаконного получения бюллетеня на плебисците по поправкам в Конституцию. Об этом 30 июля сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России Юлия Иванова.

Как полагает следствие, в конце июня россиянка Юлия Ильинская, которая также имеет гражданство Израиля, трижды получила бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию. Один — на избирательном участке при посольстве РФ в Тель-Авиве, второй — в Генконсульстве в Хайфе, и третий — в рамках электронного голосования.

Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 142.2 УК РФ (незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы (дохода) осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы — на тот же срок.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-разыскные действия, устанавливается местонахождение женщины. Расследование по уголовному делу продолжается», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее издание «МБХ Медиа» рассказало о женщине, которая смогла трижды проголосовать в Израиле. По ее словам, ее нигде не спрашивали и не проверяли, зарегистрирована ли она на э-голосование. Кроме того, по словам россиянки, принять участие в плебисците также удалось ее дочери, которой в силу возраста (она младше 18 лет) не должны были выдать бюллетень.

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Комментарии (5)

hedgehog_
видимо там составляли списки правильно проглосовавших путем записвания паспорта в бумажку. и никак не проверяли голосовал или нет. в обещем цыфравая рассияния
Иван Гамаюнов
а где наказание тех кто допустил возможность голосовать 3 раза? тут наооборот нужно денежную выплату сделать за то что "дырку" в безопасности голосование нашли что бы не допустить в дальнейшем такого и признать проблему наказывают людей уголовкой. Браво....
f0ntan
Назначить ей трехкратный срок тюремного заключения по соответствующей статье уголовного кодекса. Или если наказание по закону будет в виде штрафа, то выплату трехзначного размера штрафа за голосование за троих
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