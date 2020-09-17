Петербургские судовладельцы в 2020 году недосчитаются 60% пассажиров
В 2020 году петербургские судовладельцы перевезут около миллиона человек. Такую оценку привел в ходе заседания Морского совета 17 сентября глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Владимир Родионов.
По его прогнозу, экскурсионно-прогулочными маршрутами воспользуются 747,5 тысячи человек и еще 267 тысяч — скоростными судами, метеорами и восходами. Для сравнения: в 2019 году было перевезено 2,6 млн пассажиров, в 2018-м — почти 3 млн.
Главной причиной снижения стали ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Из-за них навигация началась позже обычного — с 28 июня. В город не приехали иностранные туристы, на которых приходилось 30–40% объема перевозок.
Из-за требований Роспотребнадзора участники рынка потеряли возможность проводить банкеты, фуршеты и корпоративы на борту. Компании, которые специализировались на таких услугах, находятся «в тяжелом положении», подчеркнул Родионов. «Берут кредиты под залог судов, выставляют на продажу», — сказал он. Также, по его словам, судоходные компании так и не смогли воспользоваться мерами антивирусной поддержки.