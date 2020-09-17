Петербургские судовладельцы в 2020 году недосчитаются 60% пассажиров

В 2020 году петербургские судовладельцы перевезут около миллиона человек. Такую оценку привел в ходе заседания Морского совета 17 сентября глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Владимир Родионов.



По его прогнозу, экскурсионно-прогулочными маршрутами воспользуются 747,5 тысячи человек и еще 267 тысяч — скоростными судами, метеорами и восходами. Для сравнения: в 2019 году было перевезено 2,6 млн пассажиров, в 2018-м — почти 3 млн.

Главной причиной снижения стали ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Из-за них навигация началась позже обычного — с 28 июня. В город не приехали иностранные туристы, на которых приходилось 30–40% объема перевозок.