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17.09.2020 12:28
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Минпросвещения: Случаи коронавируса в российских школах единичны, перехода на дистанционку не будет

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских учебных заведениях не зафиксировано массовых вспышек COVID-19.

«Эпидемиологическую обстановку в школах России в настоящее время можно охарактеризовать как спокойную», — сообщает 17 сентября ТАСС со ссылкой на заявление Сергея Кравцова.

По его словам, в российских школах не наблюдается массового заболевания коронавирусом, поэтому нет оснований для перевода школьников на дистанционное обучение. При этом министр признал, что в учебных заведениях единичные случаи COVID-19 всё же были.

Минпросвещения ранее заверило, что учебный год в России начнется в нормальном формате, а «дистанционные формы мы рассматриваем как дополнение».

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Комментарии (2)

Ильин Серёжа
Министерство просвещения! Просветите! Какому правилу русского языка соответствует повсеместное употребление: "удалёнка"? "Молочка"? И, упаси Господь, "нефтянка"? Что там отдел стилистики русского языка вещает?
mik70
Вектор изменился. Ковиду - Нет!...И ковида нет.
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