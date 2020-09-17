Минпросвещения: Случаи коронавируса в российских школах единичны, перехода на дистанционку не будет

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских учебных заведениях не зафиксировано массовых вспышек COVID-19.



«Эпидемиологическую обстановку в школах России в настоящее время можно охарактеризовать как спокойную», — сообщает 17 сентября ТАСС со ссылкой на заявление Сергея Кравцова.

По его словам, в российских школах не наблюдается массового заболевания коронавирусом, поэтому нет оснований для перевода школьников на дистанционное обучение. При этом министр признал, что в учебных заведениях единичные случаи COVID-19 всё же были.