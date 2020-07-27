Минпросвещения: Новый учебный год в школах начнется 1 сентября

Министр просвещения Российской Федерации рассказал, что ситуация позволяет вернуться к традиционной форме обучения в школах.

«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты [1 сентября], организованы традиционные линейки», — заявил 27 июля Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, опыт проведения ЕГЭ будет использован в новом учебном году в школах. Он также пообещал учесть все требования Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Кравцов подчеркнул, что в России не планируется ввод дистанционного обучения. «При всех плюсах дистанционные формы мы рассматриваем как дополнение», — отметил министр.