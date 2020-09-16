«Придержать не мог». Александр Беглов объяснил, почему подписал закон, приговоривший к закрытию небольшие бары

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, чем руководствовался, подписывая закон «о 50 квадратных метрах», который позже назвал «поспешным».

«Выбор был простой: если возьмем новостройки и другие районы, никому не хочется жить на втором этаже, если на первом наливайка», — сказал он в документальном фильме «Я здесь живу», который 16 сентября показал телеканал «78».

При этом, по словам Беглова, он «понимал, что в центре города есть хорошие бары». «Они хорошо оборудованы, там свой климат, своя тематика и они востребованы и включены в маршруты туристические. Конечно, депутаты поторопились», — резюмировал он. Но возвращать закон не доработку глава города не стал. «Придержать не мог. Но я договорился с депутатами, что мы создаем совместную рабочую группу. Я считаю, что закон сырой, его надо дорабатывать. Не мы создавали эту культуру, не нам ее закрывать», — заключил он.