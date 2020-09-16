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16.09.2020 21:56
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«Придержать не мог». Александр Беглов объяснил, почему подписал закон, приговоривший к закрытию небольшие бары

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, чем руководствовался, подписывая закон «о 50 квадратных метрах», который позже назвал «поспешным».

«Выбор был простой: если возьмем новостройки и другие районы, никому не хочется жить на втором этаже, если на первом наливайка», — сказал он в документальном фильме «Я здесь живу», который 16 сентября показал телеканал «78».

При этом, по словам Беглова, он «понимал, что в центре города есть хорошие бары». «Они хорошо оборудованы, там свой климат, своя тематика и они востребованы и включены в маршруты туристические. Конечно, депутаты поторопились», — резюмировал он. Но возвращать закон не доработку глава города не стал. «Придержать не мог. Но я договорился с депутатами, что мы создаем совместную рабочую группу. Я считаю, что закон сырой, его надо дорабатывать. Не мы создавали эту культуру, не нам ее закрывать», — заключил он.

Принятое в июле ужесточение правил продажи алкоголя («закон о 50 кв. м») подписало приговор примерно 1000 заведениям общепита. После того, как губернатор Александр Беглов назвал документ «поспешным» и призвал не губить добросовестный бизнес, парламентарии сели с бизнесом за стол переговоров. Но переговоры зашли в тупик: предложения Дениса Четырбока по смягчению закона для центральных районов не устроили бизнес, на полную отмену закона не готов пойти сам парламентарий.

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Комментарии (5)

Chern
Овощ
AP-SPb
Лучше бы "губернатор" призвал привести в достойное состояние Центр. Пользы бы от этого "губернатора" было бы чуть больше чем ноль. А то зассаны и заплеваны все исторические улицы и мусором завалены в том числе и тусящими в этих наливайках.
0day
Беглов сравнивает "наливайки" с культурой... О чём ещё тут говорить. А его прошлогодние затеи с "субботником" уборкой улиц..... Кучки управленцев, покуривающих в сторонке..... Он просто назначенец....
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