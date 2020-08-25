Бары больше не ищут автора. Борьба за спасение питейных заведений зашла в тупик

Предложения Дениса Четырбока по спасению приговоренных им же самим баров рискуют упереться в нормы антимонопольного законодательства. Единственный выход - признать ошибку и отменить введенные ограничения, в один голос говорят коллеги по ЗакСу, бизнес и юристы.

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

25 августа в Законодательном собрании Петербурга состоялось второе заседание рабочей группы по спасению так называемых «авторских баров». Принятое в июле ужесточение правил продажи алкоголя («закон о 50 кв. м») подписало приговор примерно 1000 заведениям общепита. После того, как губернатор Александр Беглов назвал документ «поспешным» и призвал не губить добросовестный бизнес, парламентарии сели с бизнесом за стол переговоров.

Первая встреча ограничилась оглашением позиций, по итогам второй «документа, готового для обсуждения в парламенте» тоже сформировать не удалось, заявил Денис Четырбок на выходе из Мариинского дворца (само заседание было закрытым для прессы). Но таковой может появиться к началу сентября, добавил он.



Ранее депутат предложил вывести из-под действия своего закона так называемые «авторские бары» (их критерии и должна была определить рабочая группа), а затем выдвинул идею смягчить требования для заведений Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов, разрешив им работать на площади 25 кв. м. «По итогам обсуждения все представители рабочей группы высказались за 20 кв. м», - сказал парламентарий журналистам. Также, по его словам, обсуждается мораторий на отзыв лицензий у тех, кто получил их до принятия закона и дальнейшая пролонгация разрешений.

Другие участники рабочей группы считают предложения Дениса Четырбока полумерой, которая к тому же противоречит антимонопольному законодательству. Единственный выход — отменить закон и искать новые инструменты борьбы с пресловутыми «наливайками», рассказали они «Фонтанке» после заседания.

Вопрос о введении термина «авторских баров» фактически был снят с повестки. «Никто не понимает, что это такое и как это определять с точки зрения законодательства. Смеялись, что рюмочные надо переименовать в авторские бары эпохи СССР», - говорит депутат Борис Вишневский «Фонтанке». Формирование списков добросовестных и недобросовестных заведений тоже не было поддержано. «Мы знаем, как работает Роспотребнадзор, как прокуратура. Это может стать инструментом для сведения счетов с неугодными», - прокомментировал парламентарий.



Идею сделать поблажку четырем центральным районам поддержал заместитель главы комитета по промышленной политике инновациям и торговле Александр Ситов. Но с оговоркой: если такую уступку согласует ФАС. При этом чиновник предложил снизить планку не до 25, а до 20 кв. м, однако обязать все заведения обзавестись лицензией — для упрощения контроля. Всего в городе, по оценке чиновника, 113 заведений с лицензией, чья площадь зала обслуживания менее 50 кв. м. 54 из них работает в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районе. Учет точек, торгующих пивом (а это основная группа среди тех, кто под угрозой закрытия), сидром и пуаре, комитет не ведет, а значит и число «приговоренных» назвать не может.

Юристы считают, что исключения для отдельных районов или заведений, работающих в исторических зданиях, вступают в прямое противоречие с нормами антимонопольного законодательства. «Подобные изменения в закон Санкт-Петербурга необоснованно устанавливают преференции для одних субъектов предпринимательской деятельности и дискриминационные условия - для других», - заявила на заседании рабочей группы Светлана Гузь, управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business. По ее мнению, для скорейшего разрешения конфликта самым правильным было бы вернуться к норме площади в 20 кв. м, установленной федеральным законодательством.



За полную отмену нормы в 50 кв. м и возвращение к установленным на федеральном уровне 20 кв. м, ранее выступали и сами владельцы баров. Еще ороться с «наливайками», по их мнению, было бы эффективно с помощью введения минимальной розничной цены для общепита.

Такой подход возможен, но потребует внесения изменений в федеральное законодательство, пояснил Борис Вишневский. Он и его коллега Максим Резник также призвали Дениса Четырбока признать ошибку и отменить закон «о 50 кв.м». «Критерий площади к той задаче, которая была озвучена – бороться с «наливайками», – не имеет отношения», - подчеркнул парламентарий. «Наливайка», то есть точка, которая днем работает как магазин, а ночью становится общепитом, может быть и 70, и 100 кв. м, пояснил Борис Вишневский. По его мнению, правильнее - просто запретить рюмочным-оборотням иметь две лицензии. Как признал Денис Четырбок, выступая перед прессой, сейчас это возможно, если предприятие занимает два помещения. Правда, чтобы устранить лазейку, тоже придется выходить с инициативой на федеральный уровень.



Ирина Федорова, старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика», тоже высказалась за отмену закона Дениса Четырбока. Бороться с «наливайками», по ее мнению, поможет введение в законодательство понятия «розлив». Именно этим занимаются маргинальные рюмочные, тогда как цивилизованный общепит предлагает совершенно другую услугу. Кроме того, по ее мнению, необходимо усилить контроль за соблюдением уже существующих норм и правил.

«Проблема в том, что действующие законы не выполняются. Полиция отказывается приезжать, когда жители жалуются на буйных посетителей», - соглашается Борис Вишневский.

«Панацеей» закон Дениса Четырбока не считают даже жители улицы Рубинштейна. «Нужно соблюдать законодательство, и плясок с бубнами не нужно», - резюмировала по итогам заседания Ольга Шелехина, заместитель главы совета дома № 27. К примеру, в качестве критерия «добросовестности» бара на рабочей группе обсуждалось наличие отдельного туалета для посетителей. Но это требование и так прописано в санитарных правилах. Поблажки по географическому принципу не радуют жителей барной магистрали, но особой «погоды» не сделают. «Если 113 таких баров на город с лицензией, это смешно», - заключила она.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»