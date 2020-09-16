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16.09.2020 18:46
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Эргашев: Ситуация с коронавирусом в Петербурге «контролируема и стабильна»

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что рост заболеваемости коронавирусом с началом осени был ожидаемым, так как многие вернулись из отпусков, начался учебный год. И пока ситуация контролируемая.

«Если брать пиковые значения, май-июнь, когда у нас доходило до 750–800 (госпитализаций) человек в сутки, сейчас 264, и 209 мы выписываем. То есть ситуация в настоящее время контролируема и стабильна», — заявил он 16 сентября в эфире канала «Санкт-Петербург».

При этом он же заявил, что в Петербурге заняты уже 92% коек для взрослых больных коронавирусом и речь идет о запуске дополнительных мощностей.

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Комментарии (4)

Эрарта
Не понятно, что г-н Эргашев понимает под стабильностью. Если верить официальной статистике, то где-то до середины августа было плато 150-160 заражений, потом немного скакнуло, и стало 180-190 ежедневно, и опять плато, теперь новая ступенька, - 200-218 заражений ежедневно. Т.е. рост не линейный. Если это стабильность, то я Майя Плесецкая.
Грибник2020
Ну а про стабильность ситуации, таки да, соглашусь, что стабильна. Имеет место стабильный рост числа заражений.
Урус-Баши
Нормальная такая отговорка. Что такое, ситуация стабильна? Стабильно число заболевших каждый день или стабильно их увеличение?. И то и другое попадают под понятие "стабильно". Ситуация контролируема. Тоже непонятно. Контролируется, означает, что измеряется увеличение, считают заболевших. Фактически man сказал, что ничего не делается. Оно и видно, ужесточений режима нет, как и нет режима. В масках ходить не требуют, уже продавцы в аптеках ходят без них.
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