Эргашев: Ситуация с коронавирусом в Петербурге «контролируема и стабильна»

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что рост заболеваемости коронавирусом с началом осени был ожидаемым, так как многие вернулись из отпусков, начался учебный год. И пока ситуация контролируемая.



«Если брать пиковые значения, май-июнь, когда у нас доходило до 750–800 (госпитализаций) человек в сутки, сейчас 264, и 209 мы выписываем. То есть ситуация в настоящее время контролируема и стабильна», — заявил он 16 сентября в эфире канала «Санкт-Петербург».

При этом он же заявил, что в Петербурге заняты уже 92% коек для взрослых больных коронавирусом и речь идет о запуске дополнительных мощностей.