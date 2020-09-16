Попытка компенсировать потери бюджета от коронавируса за счет повышения табачных акцизов обречена на провал, уверены отраслевые эксперты. Хотя идея выглядит красиво: заставить курильщиков заплатить компенсации врачам, занятым лечением коронавируса. Но в реальности искомые 100 млрд рублей бюджет вряд ли получит.

«Минфин ищет, где светло, а не там, где потерял». Чем обернется 20-процентный рост акциза на табак

автор фото Евгений Павленко/Коммерсантъ

100 миллиардов — это примерно столько, сколько должен (в теории) дополнительно получить бюджет от резкого, сразу на 20%, повышения табачного акциза. В масштабах 20-триллионного бюджета страны цифра мизерная. Притом что на фоне коронавируса его дефицит может составить 3–4, а по некоторым оценкам и более 5 триллионов, кажется, что запланированные чиновниками доходы от повышения табачных акцизов — капля в море. Очевидно, что требуются более энергичные меры для пополнения бюджета, и правительство на них готово.



Однако если сравнивать с конкретными тратами, идея обретает определенный смысл. К примеру, примерно такая же сумма — около 100 млрд рублей — заложена на стимулирующие выплаты медикам, занятым лечением пациентов с коронавирусом. Но профессионалы рынка готовы с цифрами в руках возражать: нельзя просто отобрать деньги у курильщиков и отдать их врачам. Система работает куда сложнее.

Повышение акциза — это процесс регулярный и необратимый. Все последние годы он неизменно рос. К примеру, до сих пор на 2021 год был запланирован рост в 4%. Эти цифры уже заложены в трехлетний план, и ежегодно акциз должен был повышаться примерно на уровне инфляции — в 4–5%. Все крупнейшие производители учитывали это, составляя свои среднесрочные прогнозы развития.

Однако в среду, 16 сентября, глава правительства Михаил Мишустин подтвердил витавшие в медиасфере неподтвержденные слухи: в этот раз все будет куда жестче. Думают сразу о 20-процентном повышении. И если план по сбору акциза на этот год — 586,5 млрд руб, то дополнительные сборы на 2021 год могут достигать — теоретически — 117,3 млрд рублей.



Для рядового курильщика арифметика такая. Сейчас ставка акциза — 1 966 рублей за тысячу сигарет, то есть 39,32 рубля за каждую пачку. Двадцатипроцентный рост увеличит эту цифру примерно на 8 рублей. Дополнительно к этому в акциз входит плата в 14,5% от розничной цены. За пачку стоимостью 100 рублей сейчас, выходит, надо доплатить 14,5 рубля, за 150-рублевую пачку — соответственно, 21,75 рубля. На круг выходит, что с каждой выкуренной сигареты курильщик отчисляет в закрома родины где-то 3 рубля. С пачки — 60.

Если выкуриваешь по пачке в день, то лишние 8 рублей со следующего года позволят тебе с гордостью говорить об увеличении казны дополнительно на 3 тысячи рублей. Чтобы собрать искомые 100 миллиардов на выплаты врачам, государству нужны 33,3 миллиона курильщиков. А согласно данным Росстата, в прошлом году их было в наличии около 35,6 млн человек (24,2% россиян). Цифры бьются.

Но, разумеется, есть подводные камни. Дело в том, что рост акцизов не прямо пропорционален сбору акцизов.



«Когда в 2018 году в очередной раз повышались акцизы на табак, правительство рассчитывало нарастить сборы от них с 550 до 580 млрд рублей. Однако в итоге они, наоборот, сократились до 520 миллиардов, — вспоминает Максим Королев, руководитель отраслевого информационного агентства «Русский табак». — Лишь после проведения дополнительных проверок и доначислений властям удалось убедить производителей доплатить нехватающую сумму».

Проблема, по его словам (и с этим соглашаются все участники рынка), в уходе части рынка в тень. В России резко растет доля сигарет, продающихся либо вообще без акцизных марок, либо с поддельными. Эксперты оценивают долю такого товара в 16% от легального сектора. И чем больше государство увеличивает нагрузку на честных производителей, стимулируя рост розничной цены, тем проще с ними конкурировать контрабандистам. А значит, повышение стоимости сигарет за счет роста акциза может обернуться не ростом сборов, а наоборот, их падением из-за того, что курильщики предпочтут найти вдвое более дешевую пачку нелегальных сигарет — рублей за 50–70.



Отдельная глава в истории борьбы с контрабандными сигаретами — введенная в этом году обязательная маркировка каждой пачки. C 1 июля продажа сигарет без специального кода запрещена. Коды выдает (примерно по 50 копеек за штуку) назначенный правительством оператор — ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). 50% в нем принадлежит структурам Алишера Усманова, а по 25 — «Ростеху» и компании «Элвис_групп» предпринимателя Александра Галицкого.

В теории присвоение каждой из пачек уникального кода должно позволить проследить её путь от фабрики до прилавка в магазине и нанести мощный удар по производителям и продавцам нелегальных сигарет. Но беда в том, что, как правило, такие жулики не особо беспокоят себя легализацией своего товара. А санкции за продажу контрафакта для физлица — 500 рублей, не очень страшно, обращают внимание производители.

«Значительный рост цен на сигареты вследствие резкого роста акцизов приведет к катастрофическому увеличению объема нелегального рынка, который может вырасти в два раза — по экспертным оценкам, с нынешних 15% до 30% от всего рынка. Следствием этого будет значительное падение собираемости акцизов, что негативно повлияет на усилия правительства по пополнению федерального бюджета и выполнению социальных обязательств», — рассуждает Василий Груздев, директор по работе с органами государственной власти JTI Россия. Он также соглашается с тем, что рост акциза не будет означать автоматического пропорционального роста сборов в казну.



По мнению экспертов, чтобы компенсировать те же самые 100 млрд рублей, которые бюджет направил на поддержку врачей, достаточно лишь навести порядок на рынке нелегальных сигарет — его оборот пока также оценивается в 100 миллиардов. Например, ограничить беспошлинный ввоз сигарет внутри ЕАЭС (в той же Белоруссии или Казахстане цены на них кратно ниже) или повысить штраф за продажу контрафакта в магазинах. Причем такие меры не приведут к тому, что курильщики станут платить больше за сигареты, а лишь лишат сверхдоходов нечестных предпринимателей.

«Минфин ищет, где светло, а не там, где потерял. В реальности же, действительно надо искать там, где темно — в тени», — соглашается Максим Королев.

Если же смириться с тем, что государство не способно быстро ликвидировать нелегальный рынок, эксперты рекомендуют правительству применить более сбалансированный подход при определении ставок акциза, чтобы не допустить резкого удорожания сигарет в рознице и, как следствие, взрывного роста нелегального рынка.



«При повышении ставок акциза на 8% в 2021 году величина акцизных поступлений в федеральный бюджет может достигнуть максимального уровня по сравнению с другими сценариями и составить сумму в 630 млрд рублей», — приводит свои расчеты Василий Груздев.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

