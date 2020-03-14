Минфин обещает сохранить инфляцию в районе 4%. Но бюджет станет дефицитным, а рост ВВП может стать нулевым
Министр финансов РФ Антон Силуанов на субботнем заседании Совета Федераций заявил, что правительству в этом году удастся сохранить запланированный уровень инфляции в районе 4%, следует из трансляции на сайте СФ от 14 марта.
При этом объем нефтегазовых доходов бюджета сократится на 2 трлн рублей из-за падения цен на нефть: бюджет верстался из расчета цены на уровне 57,7 доллара за баррель нефти марки Urals, а в субботу утром она стоила 31,3 доллара за баррель.
Силуанов подчеркнул, что ранее далеко не все нефтегазовые доходы государства шли в бюджет — заметная их часть уходила в Фонд национального благосостояния. Общий баланс от снижения цен на нефть до сегодняшнего уровня он оценил в 0,8% ВВП. «При действующих котировках получим дефицит бюджета в пределах 0,9–1% ВВП», заявил он.
Выступавший после него глава Счетной палаты Алексей Кудрин поспорил с министром. По его расчетам, потери будут больше: при ценах на нефть в 35 евро за баррель и курсе доллара в 72 рубля нефтегазовые доходы снизятся не на 2, а на 3 трлн рублей. При этом дефицит бюджета составит около 2% ВВП, а рост ВВП упадет к отметке в 0%. Сейчас бюджет РФ сверстан из расчета роста ВВП на 3% и курса доллара в 65,7 рубля.
Антон Силуанов также напомнил, что при существующем механизме демпфера нефтегазовые компании, исходя из сегодняшней конъюнктуры рынка, должны будут доплатить в бюджет около 500 млрд рублей. Кроме того, на покрытие дефицита бюджета около 600 млрд рублей будет направлено из Фонда национального благосостояния.
Кстати, сам Фонд формируется из валютной выручки, а значит, за счет роста курса в рублевом исчислении он заметно вырастет, напомнил Силуанов.