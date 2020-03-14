Минфин обещает сохранить инфляцию в районе 4%. Но бюджет станет дефицитным, а рост ВВП может стать нулевым

Министр финансов РФ Антон Силуанов на субботнем заседании Совета Федераций заявил, что правительству в этом году удастся сохранить запланированный уровень инфляции в районе 4%, следует из трансляции на сайте СФ от 14 марта.



При этом объем нефтегазовых доходов бюджета сократится на 2 трлн рублей из-за падения цен на нефть: бюджет верстался из расчета цены на уровне 57,7 доллара за баррель нефти марки Urals, а в субботу утром она стоила 31,3 доллара за баррель.

Силуанов подчеркнул, что ранее далеко не все нефтегазовые доходы государства шли в бюджет — заметная их часть уходила в Фонд национального благосостояния. Общий баланс от снижения цен на нефть до сегодняшнего уровня он оценил в 0,8% ВВП. «При действующих котировках получим дефицит бюджета в пределах 0,9–1% ВВП», заявил он.