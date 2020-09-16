В Минске задержали троих, которые готовились нападать на силовиков. Помимо петард и шашек у них изъяли рогатку
МВД Республики Беларусь сообщает о том, что в Минске задержаны трое, которые собирались подшипниками стрелять по милиционерам.
Найти потенциальных преступников, как сообщается в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД, удалось в ходе отработки потупившей информации о том, что 32-летний уроженец Брестской области, проживающий в столице, стал активно интересоваться у знакомых, где купить большое количество подшипников. Он, как уверяют силовики, не скрывал, что собирается использовать шарики от них для нападения на милиционеров. Среди его покупок были также пиротехника и дымовые шашки.
Осуществить нападение планировалось 13 сентября, во время запланированной оппозицией акции протеста. Он якобы подыскивал напарников для того, чтобы нападать на ОМОН. На предложение откликнулись двое 21-летних парней.
«Подельники встретились на столичной улице Сердича, где их и задержали. В автомашине «идейного вдохновителя» находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников», — сообщает пресс-служба.
Ранее главный фигурант уже участвовал в акциях протеста в районе метро «Пушкинская», где он участвовал в возведении баррикад.
32-летний задержанный, по данным МВД, судим за неуплату алиментов, неоднократно привлекался к административной ответственности, перебивается подработками.
Все трое задержаны до суда по административному делу. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки их действиям.
Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.