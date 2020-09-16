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16.09.2020 10:18
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В Минске задержали троих, которые готовились нападать на силовиков. Помимо петард и шашек у них изъяли рогатку

МВД Республики Беларусь сообщает о том, что в Минске задержаны трое, которые собирались подшипниками стрелять по милиционерам.

Найти потенциальных преступников, как сообщается в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД, удалось в ходе отработки потупившей информации о том, что 32-летний уроженец Брестской области, проживающий в столице, стал активно интересоваться у знакомых, где купить большое количество подшипников. Он, как уверяют силовики, не скрывал, что собирается использовать шарики от них для нападения на милиционеров. Среди его покупок были также пиротехника и дымовые шашки.

Осуществить нападение планировалось 13 сентября, во время запланированной оппозицией акции протеста. Он якобы подыскивал напарников для того, чтобы нападать на ОМОН. На предложение откликнулись двое 21-летних парней.

«Подельники встретились на столичной улице Сердича, где их и задержали. В автомашине «идейного вдохновителя» находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников», — сообщает пресс-служба.

Ранее главный фигурант уже участвовал в акциях протеста в районе метро «Пушкинская», где он участвовал в возведении баррикад.

32-летний задержанный, по данным МВД, судим за неуплату алиментов, неоднократно привлекался к административной ответственности, перебивается подработками.

Все трое задержаны до суда по административному делу. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки их действиям.

Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.

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Комментарии (3)

aaignat
О, результаты встречи двух нулей попёрли. Враг уже внутри страны, но фсб и кгб не дремлют
hal9000
С подшипниками вообще беда..помню еще во времена карантина делать нефиг было разобрал велик и потерял несколько шариков от подшипника..так ненайти..все продается комплектом..а мне надо то 4 штучки было..потом нашел а этот ушлый продаван как зарядил мне ценник 7 рублей за шарик..я ему мол ну ты ваще..он стоит 5 рублей давай мол за 6 рублей возьму..тем более это российского производства..а они недолго ходят...а он ну ты понимаешь мол карантин всем надо..а у меня их чуть чуть..мол отдам за 6 рублей 50 копеек..я покачал головой но согласился с его доводома..и взял даже не 4 шарика а 10 с запасом вдруг потеряю..
PROM
булыжник - орудие пролетариата, а шарики и рогатки - голубая молодёжь
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