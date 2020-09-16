В Минске задержали троих, которые готовились нападать на силовиков. Помимо петард и шашек у них изъяли рогатку

Найти потенциальных преступников, как сообщается в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД, удалось в ходе отработки потупившей информации о том, что 32-летний уроженец Брестской области, проживающий в столице, стал активно интересоваться у знакомых, где купить большое количество подшипников. Он, как уверяют силовики, не скрывал, что собирается использовать шарики от них для нападения на милиционеров. Среди его покупок были также пиротехника и дымовые шашки.

МВД Республики Беларусь сообщает о том, что в Минске задержаны трое, которые собирались подшипниками стрелять по милиционерам.

Осуществить нападение планировалось 13 сентября, во время запланированной оппозицией акции протеста. Он якобы подыскивал напарников для того, чтобы нападать на ОМОН. На предложение откликнулись двое 21-летних парней.



«Подельники встретились на столичной улице Сердича, где их и задержали. В автомашине «идейного вдохновителя» находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников», — сообщает пресс-служба.



Ранее главный фигурант уже участвовал в акциях протеста в районе метро «Пушкинская», где он участвовал в возведении баррикад.



32-летний задержанный, по данным МВД, судим за неуплату алиментов, неоднократно привлекался к административной ответственности, перебивается подработками.



Все трое задержаны до суда по административному делу. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки их действиям.

