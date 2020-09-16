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16.09.2020 08:54
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В Петербург продолжают свозить участников схемы телефонного обмана пенсионеров. На этот раз в «гости» доставили жителей Читы и Волгограда

Одного из организаторов и соучастника мошенничества в отношении клиентов банков привезли в Петербург сотрудники уголовного розыска. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По данным главка, 21-летний уроженец Бурятии Иван мог быть организатором одного из этапов цикла мошеннической схемы, а именно обналичивания денежных средств. Он сколотил в республике группу, которая занималась именно снятием денег со счетов для пересылки их далее по цепочке. Мужчина контактировал с соучастниками в Петербурге, которые переводили денежные средства в биткоины. После задержаний в северной столице Иван уехал в Волгоград, где и был задержан.

В Чите же задержали одного из участников группы обнальщиков - 22-летнего Анатолия.

Как писала «Фонтанка», оперативники отдела «К» полицейского главка (техническая разведка) раскрыли схему телефонного мошенничества, от которых с весны 2020 года пострадало несколько десятков жителей Петербурга.

Задержано уже больше десятка человек в разных российских регионах — от Хабаровска до Крыма. Звонки совершались с телефонов на Украине, а завершалась схема, по мнению полицейских в Петербурге, где в одном из бизнес-центров в сердце Петербурга, средства , прошедшие по цепочке, переводились в биткоины.

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Комментарии (5)

victor_k
Главный обманщик пенсионеров и автор грабительской пенсионной реформы сидит в Кремле.
И за это ему до сих пор ничего не было.
alexpv
Что сказать.. Могут же когда захотят. Молодцы.Продолжайте дальше в том же духе.
Эта работа от народа вам точно зачтется с куда большим плюсом, чем одиночные пикеты дубинками разгонять.
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