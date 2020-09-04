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04.09.2020 11:45
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Обналичивающего деньги обманутых телефонными мошенниками петербургских пенсионеров привезли в Петербург из Улан-Удэ

В Петербург из Улан-Удэ доставили участника мошеннической схемы с банковскими счетами. Об этом 4 сентября «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

По данным главка, 24-летний Александр, по версии следствия, получал от соучастников похищенные у граждан денежные средства. Он обналичивал их в Улан-Удэ, получая за это 2 % от суммы, и отсылал далее на подконтрольные преступной группе счета. Затем эти деньги переводились в биткоины и делились между остальными участниками преступной схемы.

По данным «Фонтанки», мужчина, несмотря на возраст, уже имеет судимость за кражу.

Его уже привезли в Петербург, где будут проводить оперативно-следственные действия с его участием.

«Фонтанка» писала, что оперативниками отдела «К» полицейского главка (техническая разведка) было задержано как минимум десять человек в разных российских регионах — от Хабаровска до Крыма. Они были участниками схемы так называемого телефонного мошенничества, от которых с весны 2020 года пострадало несколько десятков жителей Петербурга. Преимущественно это пенсионеры, но среди потерпевших от этой группы есть, например, и заместитель одного из проректоров СПбГУ, которая поверила в рассказ «сотрудника банка» о подозрительных операциях со счетами и перевела злоумышленникам 480 тысяч рублей.

Подробно о схеме обмана можно прочитать в материале 47news.

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