Депутаты предложили разрешить силовикам отправлять сайты в бан. В правительстве сочли, что это слишком

Cиловые ведомства смогут инициировать блокировку любого интернет-ресурса как экстремистского на основании заключения эксперта. Такой законопроект был размещён 15 сентября в базе Госдумы, куда документ поступил на рассмотрение.



Законопроект внесли Законодательное собрание Башкирии и депутат Госдумы от «Единой России» Рамзил Ишсарин. Авторы предлагают дополнить статью 15.1 закона «Об информации» пунктом, который расширит полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.



Так, в случае принятия закона оперативники смогут направлять в Роскомнадзор для включения в реестр запрещённых ресурсов доменные имена сайтов, в которых, согласно заключению эксперта, есть признаки экстремизма. После этого Роскомнадзор сможет блокировать их без решения суда.

