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15.09.2020 21:32
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Депутаты предложили разрешить силовикам отправлять сайты в бан. В правительстве сочли, что это слишком

Cиловые ведомства смогут инициировать блокировку любого интернет-ресурса как экстремистского на основании заключения эксперта. Такой законопроект был размещён 15 сентября в базе Госдумы, куда документ поступил на рассмотрение.

Законопроект внесли Законодательное собрание Башкирии и депутат Госдумы от «Единой России» Рамзил Ишсарин. Авторы предлагают дополнить статью 15.1 закона «Об информации» пунктом, который расширит полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Так, в случае принятия закона оперативники смогут направлять в Роскомнадзор для включения в реестр запрещённых ресурсов доменные имена сайтов, в которых, согласно заключению эксперта, есть признаки экстремизма. После этого Роскомнадзор сможет блокировать их без решения суда.

На сегодняшний день расследованием подобных дел занимается ФСБ. Доступ к сайту, признанному экстремистским, закрывают по решению федерального суда на основании заявления прокурора.

Авторы считают, что нынешняя система неэффективна и процесс блокировки затянут, «что позволяет вербовщикам продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность и вовлекать новых участников», тогда как зеркало сайта создать довольно просто.

Весной поправки одобрила Комиссия по вопросам законодательного обеспечения нацбезопасности и противодействию коррупции Совета законодателей РФ. Однако правительство законопроект не поддержало. Как сказано в официальном отзыве, действующий механизм блокировки по решению суда обеспечивает объективность и защиту конституционных прав граждан на свободное получение и распространение информации. Дополнительные полномочия, которыми предлагают наделить оперативников, «не соразмерны степени угроз общественной безопасности» и могут стать предпосылкой к злоупотреблениям.

Кроме того, как отметили в правительстве, участие эксперта в оперативно-розыскных мероприятиях и подготовка им каких-либо заключений не предусмотрены законом.

Как свидетельствует практика, при отрицательном заключении правительства законопроекты Годумой отклоняются.

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