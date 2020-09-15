Анонимка заставила два часа искать в Пулково несуществующую бомбу. Опаздывают пять рейсов
Петербургский аэропорт вернулся к обычному режиму работы после двухчасовых поисков бомбы, о которой предупредили через почтовую рассылку 15 сентября. Ничего взрывоопасного обнаружено не было.
Как сообщили «Фонтанке» в Пулково, экстренные службы закончили проверку в шесть вечера. Информация о минировании здания аэропорта, которая поступила на почту в 16:07, подтверждения не нашла. «Реализован комплекс усиленных мер со стороны авиационной безопасности и полиции. Эвакуация пассажиров не проводилась. Несколько рейсов вылетели с незначительной задержкой», — уточнили в пресс-службе.
По данным онлайн-табло, поиски взрывоопасного задержали в Петербурге пассажиров пяти рейсов. Отправления в Новосибирск, Нижний Новгород и трёх рейсов в Москву пришлось ждать от 30 минут до полутора часов. Под усиленную проверку рискуют попасть также самолёты, которые прочтение анонимки с угрозой застало в воздухе. Так, о письме от лжеминёров предупредили экстренные службы аэропорта Казани, куда из Петербурга прилетел борт «России».