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15.09.2020 19:12
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Анонимка заставила два часа искать в Пулково несуществующую бомбу. Опаздывают пять рейсов

Петербургский аэропорт вернулся к обычному режиму работы после двухчасовых поисков бомбы, о которой предупредили через почтовую рассылку 15 сентября. Ничего взрывоопасного обнаружено не было.

Как сообщили «Фонтанке» в Пулково, экстренные службы закончили проверку в шесть вечера. Информация о минировании здания аэропорта, которая поступила на почту в 16:07, подтверждения не нашла. «Реализован комплекс усиленных мер со стороны авиационной безопасности и полиции. Эвакуация пассажиров не проводилась. Несколько рейсов вылетели с незначительной задержкой», — уточнили в пресс-службе.

По данным онлайн-табло, поиски взрывоопасного задержали в Петербурге пассажиров пяти рейсов. Отправления в Новосибирск, Нижний Новгород и трёх рейсов в Москву пришлось ждать от 30 минут до полутора часов. Под усиленную проверку рискуют попасть также самолёты, которые прочтение анонимки с угрозой застало в воздухе. Так, о письме от лжеминёров предупредили экстренные службы аэропорта Казани, куда из Петербурга прилетел борт «России».

© Фонтанка.Ру

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