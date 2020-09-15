Лжеминёры напомнили о себе Пулково. Анонимка поймала петербургский борт над Казанью
Самолёт авиакомпании «Россия», следовавший из Петербурга в Казань, подал сигнал тревоги перед посадкой в аэропорту назначения 15 сентября. Беспокойство вызвала анонимка, которую прочитали сотрудники Пулково.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика, рейс SU6597 совершил штатную посадку в аэропорту Казани около шести часов вечера. Там его встречали экстренные службы, заранее проинформированные о внештатной ситуации.
«Во время выполнения рейса в аэропорт вылета — Санкт-Петербург поступило анонимное сообщение с неконкретной угрозой нарушения целостности воздушного судна и причинения вреда здоровью пассажиров ряда рейсов, выполняемых из аэропорта Пулково», — уточнили в авиакомпании.
Во вторник анонимное сообщение о заминировании уже сбило работу районных судов в Петербурге. Авторы обещали взрыв двум судам и сети продуктовых магазинов.
Угрозы на почту Пулково практически ежедневно приходили в июле. В аэропорту проверяли здание и самолёты, пассажиров отправляли на повторный досмотр. Ничего взрывоопасного за это время не находили.