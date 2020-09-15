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15.09.2020 18:34
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Лжеминёры напомнили о себе Пулково. Анонимка поймала петербургский борт над Казанью

Самолёт авиакомпании «Россия», следовавший из Петербурга в Казань, подал сигнал тревоги перед посадкой в аэропорту назначения 15 сентября. Беспокойство вызвала анонимка, которую прочитали сотрудники Пулково.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика, рейс SU6597 совершил штатную посадку в аэропорту Казани около шести часов вечера. Там его встречали экстренные службы, заранее проинформированные о внештатной ситуации.

«Во время выполнения рейса в аэропорт вылета — Санкт-Петербург поступило анонимное сообщение с неконкретной угрозой нарушения целостности воздушного судна и причинения вреда здоровью пассажиров ряда рейсов, выполняемых из аэропорта Пулково», — уточнили в авиакомпании.

Во вторник анонимное сообщение о заминировании уже сбило работу районных судов в Петербурге. Авторы обещали взрыв двум судам и сети продуктовых магазинов.

Угрозы на почту Пулково практически ежедневно приходили в июле. В аэропорту проверяли здание и самолёты, пассажиров отправляли на повторный досмотр. Ничего взрывоопасного за это время не находили.

© Фонтанка.Ру

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