Авторы анонимных сообщений с угрозой взрыва седьмой день не дают расслабиться петербургскому аэропорту. Пока в Пулково в очередной раз ищут бомбу, пассажиры толпятся в очередях и думают о коронавирусе.



О перебоях в лётном расписании «Фонтанке» сообщили улетающие из Пулково 20 июля. По их словам, днём в понедельник перенесли несколько рейсов, всех пассажиров отправили на повторный досмотр, выделив для этого одну рамку.

«Огромная давка, ни о какой социальной дистанции не может быть и речи», — жалуется задержавшийся в Пулково читатель.