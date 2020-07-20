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20.07.2020 14:27
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Лжеминёры распробовали досмотровый террор Пулково. Пассажиры показывают давку

Авторы анонимных сообщений с угрозой взрыва седьмой день не дают расслабиться петербургскому аэропорту. Пока в Пулково в очередной раз ищут бомбу, пассажиры толпятся в очередях и думают о коронавирусе.

О перебоях в лётном расписании «Фонтанке» сообщили улетающие из Пулково 20 июля. По их словам, днём в понедельник перенесли несколько рейсов, всех пассажиров отправили на повторный досмотр, выделив для этого одну рамку.

«Огромная давка, ни о какой социальной дистанции не может быть и речи», — жалуется задержавшийся в Пулково читатель.

автор фото читатель «Фонтанки» Евгений
автор фото читатель «Фонтанки» Евгений

В пресс-службе «Воздушных ворот северной столицы» подтвердили, что понедельник не обошёлся без письма с угрозой взрыва терминала и самолётов, которое пришло на почту. Полиция и служба авиационной безопасности проверяют здание и лайнеры с половины первого дня. «Возможна задержка части рейсов на вылет», — предупреждают в пресс-службе.

По данным онлайн-табло, опаздывают с вылетом самолёты в Махачкалу, Ярославль, Калининград, Иркутск, Екатеринбург, Москву.

Процедуру проверки и усиленного досмотра в Пулково отрабатывают седьмой день подряд. 14 июля лайнеры и здание аэропорта изучали почти четыре часа, дальше экстренные службы мобилизовали ежедневно немногим позже полудня.

Ежедневную рассылку от хакеров с осени прошлого года терпели суды. Авторы обещали прекратить забрасывать письмами с угрозами после того, как Константин Малофеев вернёт будто бы украденные с биржи WEX 120 биткоинов. С началом пандемии суды остались без слушателей, и их эвакуации, по всей видимости, потеряли привлекательность.

автор фото читатель «Фонтанки» Евгений
автор фото читатель «Фонтанки» Евгений

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Комментарии (3)

Савва Морозов
кто-то не успевал на свой рейс.
262164131
Жалуетесь? Скажите спасибо тем, что звонит и делает вам гадости. Ведь они так же портили жизнь и посетителям ТЦ.
Я думаю это или украинцы, или сторонники Навального. Обычно только либералы и украинцы на столько сильно не любят русских, что готовы преступить закон.
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