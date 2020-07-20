Лжеминёры распробовали досмотровый террор Пулково. Пассажиры показывают давку
Авторы анонимных сообщений с угрозой взрыва седьмой день не дают расслабиться петербургскому аэропорту. Пока в Пулково в очередной раз ищут бомбу, пассажиры толпятся в очередях и думают о коронавирусе.
О перебоях в лётном расписании «Фонтанке» сообщили улетающие из Пулково 20 июля. По их словам, днём в понедельник перенесли несколько рейсов, всех пассажиров отправили на повторный досмотр, выделив для этого одну рамку.
«Огромная давка, ни о какой социальной дистанции не может быть и речи», — жалуется задержавшийся в Пулково читатель.
В пресс-службе «Воздушных ворот северной столицы» подтвердили, что понедельник не обошёлся без письма с угрозой взрыва терминала и самолётов, которое пришло на почту. Полиция и служба авиационной безопасности проверяют здание и лайнеры с половины первого дня. «Возможна задержка части рейсов на вылет», — предупреждают в пресс-службе.
По данным онлайн-табло, опаздывают с вылетом самолёты в Махачкалу, Ярославль, Калининград, Иркутск, Екатеринбург, Москву.
Процедуру проверки и усиленного досмотра в Пулково отрабатывают седьмой день подряд. 14 июля лайнеры и здание аэропорта изучали почти четыре часа, дальше экстренные службы мобилизовали ежедневно немногим позже полудня.
Ежедневную рассылку от хакеров с осени прошлого года терпели суды. Авторы обещали прекратить забрасывать письмами с угрозами после того, как Константин Малофеев вернёт будто бы украденные с биржи WEX 120 биткоинов. С началом пандемии суды остались без слушателей, и их эвакуации, по всей видимости, потеряли привлекательность.