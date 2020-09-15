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15.09.2020 11:14
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Петербургские суды эвакуируются из-за «храброго словечка»

Анонимное сообщение о заминировании минимум двух судов и сети продуктовых магазинов в Петербурге отправили его авторы с почтового адреса «храброе словечко». Два здания уже эвакуированы.

О получении очередного письма 15 сентября сообщает объединенная пресс-служба. Эвакуированы Василеостровский и Петродворцовый районные суды, в том же письме сообщалось о «заминировании» сети магазинов «Магнит». В пресс-службе уточнили, что письмо пришло с адреса hrabroe.slovechko@safe-mail.net. Вероятно, автор письма хорошо знаком с текстами песен группы «Гражданская оборона».

Сообщения о заминировании судов, больниц, торговых центров и прочих зданий приходят с разной степенью интенсивности уже около года. Автор порой напоминает о требовании — вернуть якобы украденные предпринимателем Константином Малофеевым биткоины.

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