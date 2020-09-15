Петербургские суды эвакуируются из-за «храброго словечка»

Анонимное сообщение о заминировании минимум двух судов и сети продуктовых магазинов в Петербурге отправили его авторы с почтового адреса «храброе словечко». Два здания уже эвакуированы.

О получении очередного письма 15 сентября сообщает объединенная пресс-служба. Эвакуированы Василеостровский и Петродворцовый районные суды, в том же письме сообщалось о «заминировании» сети магазинов «Магнит». В пресс-службе уточнили, что письмо пришло с адреса hrabroe.slovechko@safe-mail.net. Вероятно, автор письма хорошо знаком с текстами песен группы «Гражданская оборона».