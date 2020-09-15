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15.09.2020 17:45
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В Сети появилось видео мощного оползня на угольном месторождении в Киргизии

Крупный оползень сошёл на угольном месторождении Кара-Кече в Нарынской области Киргизии. Видео природного катаклизма активно начало распространяться по соцсетям 15 сентября.

Очевидцы смогли запечатлеть, как мощный земляной поток сходит с вершины горы, унося всё на своём пути. Грязь перекрыла русло реки Кара-Кече, разрушила линии электропередачи и заблокировала дорожный участок. Сейчас дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда. На месте работает комиссия по гражданской обороне.

По информации министерства чрезвычайных ситуаций, объём сошедшей земляной массы с камнями составляет порядка 900 тысяч кубометров. Пострадавших нет.

Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов дал поручение оперативно провести работы по ликвидации последствий.

В начале июня оползень в коммуне Алта на севере Норвегии унес в море восемь построек, среди них было два жилых дома.

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