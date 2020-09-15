В Сети появилось видео мощного оползня на угольном месторождении в Киргизии
Крупный оползень сошёл на угольном месторождении Кара-Кече в Нарынской области Киргизии. Видео природного катаклизма активно начало распространяться по соцсетям 15 сентября.
На трассе к Кара-Кече сошел оползень.— az (@ryskuliev) September 14, 2020
Гора такая решила поддержать флэшмоб 2020 pic.twitter.com/R1WLBIr2sR
Очевидцы смогли запечатлеть, как мощный земляной поток сходит с вершины горы, унося всё на своём пути. Грязь перекрыла русло реки Кара-Кече, разрушила линии электропередачи и заблокировала дорожный участок. Сейчас дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда. На месте работает комиссия по гражданской обороне.
По информации министерства чрезвычайных ситуаций, объём сошедшей земляной массы с камнями составляет порядка 900 тысяч кубометров. Пострадавших нет.
Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов дал поручение оперативно провести работы по ликвидации последствий.
В начале июня оползень в коммуне Алта на севере Норвегии унес в море восемь построек, среди них было два жилых дома.