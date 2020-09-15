Крупный оползень сошёл на угольном месторождении Кара-Кече в Нарынской области Киргизии. Видео природного катаклизма активно начало распространяться по соцсетям 15 сентября.

На трассе к Кара-Кече сошел оползень. Гора такая решила поддержать флэшмоб 2020 pic.twitter.com/R1WLBIr2sR

Очевидцы смогли запечатлеть, как мощный земляной поток сходит с вершины горы, унося всё на своём пути. Грязь перекрыла русло реки Кара-Кече, разрушила линии электропередачи и заблокировала дорожный участок. Сейчас дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда. На месте работает комиссия по гражданской обороне.



По информации министерства чрезвычайных ситуаций, объём сошедшей земляной массы с камнями составляет порядка 900 тысяч кубометров. Пострадавших нет.

