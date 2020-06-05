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05.06.2020 00:40
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Жители норвежской деревни наблюдали, как оползень медленно уносит их дома в море

Оползень в коммуне Алта на севере Норвегии унес в море восемь построек, среди них два жилых дома. По предварительной информации, в них никого не было.

Как сообщает Aftenposten, земля пришла в движение 3 июля около четырех часов дня, процесс уничтожения восьми построек на берегу заснял один из жителей, который успел выбежать из своего дома. Оползень стащил в воду несколько бань и хозпостроек, машину и собаку — последняя благополучно выплыла. Одного человека пришлось эвакуировать, но в итоге его дом остался на месте. Информация о том, что кого-то могло унести в море вместе с крышей над головой, пока не поступала — судя по всему, здания пустовали.

Отмечается, что в этих землях оползни не редкость — способствует этому высокий скалистый берег и множество рек на вершинах.

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