Оползень в коммуне Алта на севере Норвегии унес в море восемь построек, среди них два жилых дома. По предварительной информации, в них никого не было.



Как сообщает Aftenposten, земля пришла в движение 3 июля около четырех часов дня, процесс уничтожения восьми построек на берегу заснял один из жителей, который успел выбежать из своего дома. Оползень стащил в воду несколько бань и хозпостроек, машину и собаку — последняя благополучно выплыла. Одного человека пришлось эвакуировать, но в итоге его дом остался на месте. Информация о том, что кого-то могло унести в море вместе с крышей над головой, пока не поступала — судя по всему, здания пустовали.

