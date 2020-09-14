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14.09.2020 21:31
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Youtube запускает конкурента TikTok. Пока только там, где китайскую соцсеть запретили

Youtube объявил о запуске сервиса коротких видео YouTube Shorts — очередного конкурента китайского TikTok. Об этом говорится в сообщении в блоге компании 14 сентября.

Пользователи смогут создавать короткие 15-секундные видео и накладывать на них музыку с видеохостинга. Пока платформа будет работать только в Индии, где в июне 2020-го заблокировали TikTok, как «угрожающий суверенитету страны». Аналогичная судьба могла постичь китайскую соцсеть в США, однако сегодня стало известно, что американский сегмент бизнеса TikTok приобретет корпорация Oracle.

Ранее своего конкурента китайской соцсети запустил Instagram — сервис Reels.

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