Youtube запускает конкурента TikTok. Пока только там, где китайскую соцсеть запретили
Youtube объявил о запуске сервиса коротких видео YouTube Shorts — очередного конкурента китайского TikTok. Об этом говорится в сообщении в блоге компании 14 сентября.
Пользователи смогут создавать короткие 15-секундные видео и накладывать на них музыку с видеохостинга. Пока платформа будет работать только в Индии, где в июне 2020-го заблокировали TikTok, как «угрожающий суверенитету страны». Аналогичная судьба могла постичь китайскую соцсеть в США, однако сегодня стало известно, что американский сегмент бизнеса TikTok приобретет корпорация Oracle.
Ранее своего конкурента китайской соцсети запустил Instagram — сервис Reels.