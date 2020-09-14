ДТП произошло вечером 16 мая 2020 года на Московском проспекте, 190, у пересечения с Бассейной улицей. «Фонтанка» неоднократно рассказывала о нём: показывала видеозапись момента аварии , давала сообщение о поиске очевидцев . Суд установил, что Daewoo Nexia, принадлежащая другому человеку, была исправна, а водитель пренебрёг разметкой, запрещающей покидать свою полосу, и «проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке». Скорости в 20 км/ч ему хватило на то, чтобы не обеспечить «возможность постоянного контроля за движением транспортного средства». На четырёхполосной дороге у самого перекрёстка мужчина начал поворот налево из крайнего правого ряда и не пропустил мотоцикл Honda GL-1500 CF, двигавшийся в третьей полосе. Мотоциклист погиб на месте.

Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Кузибоя Мехмонова. Он признан виновным по уголовному делу и отправится в колонию.

Дело расследовалось по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд установил, что Мехмонов по неосторожности совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести. Было учтено, что подсудимый раскаялся и принёс извинения потерпевшей, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, а регистрации и постоянного места жительства на территории России не имеет.

В итоге водителю назначили наказание в виде лишения свободы на два года в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года. За моральный вред Мехмонов должен заплатить потерпевшей 800 тысяч рублей.