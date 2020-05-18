Госавтоинспекция Петербурга просит откликнуться свидетелей смертельной аварии с мотоциклом, произошедшей в начале мая 2020 года в Московском районе города. Об этом 18 мая сообщает отдел пропаганды УГИБДД Петербурга и Ленобласти.



Авария произошла в 19:56 6 мая. У дома 190 по Московскому проспекту водитель Daewoo Nexia столкнулся с попутным мотоциклом Honda GL1500CF. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте. «Фонтанка» публиковала видеозапись произошедшего.

Очевидцев этого ДТП или тех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, просят сообщить в отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Петербурга по телефону 8 (812) 573–48–72.