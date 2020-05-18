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18.05.2020 16:56
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ГИБДД ищет очевидцев гибели мотоциклиста на Московском проспекте

Госавтоинспекция Петербурга просит откликнуться свидетелей смертельной аварии с мотоциклом, произошедшей в начале мая 2020 года в Московском районе города. Об этом 18 мая сообщает отдел пропаганды УГИБДД Петербурга и Ленобласти.

Авария произошла в 19:56 6 мая. У дома 190 по Московскому проспекту водитель Daewoo Nexia столкнулся с попутным мотоциклом Honda GL1500CF. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте. «Фонтанка» публиковала видеозапись произошедшего.

Очевидцев этого ДТП или тех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, просят сообщить в отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Петербурга по телефону 8 (812) 573–48–72.

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (8)

Kot Piter
Видимо "диаспора подтянулась"(с). =(((
Magdalina
Водитель нексии с крайне правой полосы почему-то решил повернуть налево - где поворота нет, движение только прямо !! Видео было !
261549901
ну а что, у водителя нексии тоже могут быть серьёзные покровители
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